سيد عبد الحفيظ: كنا نلعب في ثكنة عسكرية ولن نصمت على ما حدث

أحداث شغب حدثت في اللقاء وتوقف لمدة تسع دقائق

أكد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن ناديه سيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقه بعد الأحداث التي شهدتها مواجهة الهلال السوداني، موضحًا أن اللوائح كانت تنص على إلغاء المباراة واحتساب الفريق الضيف فائزًا.

المارد الأحمر تأهل بعدما تعادل أمام الهلال السوداني بهدف لكل منهما، على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان السودانية. (طالع تقرير المباراة)

صعود الشياطين الحمر جاء كثان المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، خلف النجم الساحلي التونسي بـ12 نقطة، بينما ودع الفريق السوداني البطولة بحصده عشر نقاط، وحل بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

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الدقيقة 74 من المباراة، شهدت اقتحام أحد الجماهير للملعب وإلقاء بعض الزجاجات ومقاعد المدرجات إلى داخل أرضية الملعب، لتتوقف المباراة لمدة تسع دقائق، قبل أن تُستكمل من جديد.

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته لقناة ناديه: "مررنا بأحداث صعبة في اللقاء،، لا أعلم سبب هذه الأجواء المشحونة، فليس هناك أي سبب لذلك، لكن الحمد قدمنا مباراة جيدة".

وأضاف: "بعد الأحداث التي وقعت في الدقيقة 74، كان هناك إصرار على استكمال المباراة، لا أعلم ماذا تقول لائحة الاتحاد الإفريقي حول هذا، لكننا كإدارة سنتخذ الإجراءات اللازمة، فقد خضنا مباراة في أجواء صعبة للغاية".

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مدير الكرة تابع: "نص لائحة الاتحاد الإفريقي لا بد أن تطبق، أعتقد أنه يجب احتساب المباراة بفوز الأهلي، في الأول والآخر الثمانية فرق التي صعدت صعبة للغاية، نحن لا نتحدث عن صدارة أو وصافة، لكن أنا أتحدث عن أجواء صعبة، الإسماعيلي كان يواجهة الأفريقي التونسي وتم إلغاء المباراة في الدقيقة 87، وكذلك الترجي أمام الوداد وأُلغي اللقاء في أجواء مشابهة لما عشناه نحن أمام الهلال، ثانيًا لائحة الكاف واضحة فتنص على أنه إذا أُجبر الحكم على استكمال المباراة لاقتحام الجماهير أو سلوك عدواني وغيرها، يتم احتساب النتيجة لصالح الفريق الضيف على الفور، لذلك ننتظر قرار الاتحاد الإفريقي، بالتأكيد هناك تحركات من الإدارة".

واختتم: "نحن نتحدث عن كرة قدم، وليس ضرب نار، كنا نلعب الليلة في ثكنة عسكرية، والحمد لله على روح اللاعبين وسلامتهم، في ظل الأجواء غير الرياضية، وإذا لم تطبق لوائح الاتحاد الإفريقي فبذلك هو يمنح فرصة للجميع لتكرار ما حدث".

يذكر أن قرعة ربع النهائي من المقرر أن تقام في الخامس من فبراير الجاري، ومن المقرر أن يلاقي الشياطين الحمر مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي أو الترجي التونسي.