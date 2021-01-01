عبد الحفيظ: انتقادات لمروان محسن؟ لا نعلم من يجلب البطولات ومعلول أكبر من أي كلام

مدير الكرة يوضح مصير رامي ربيعة

دافع سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عن الاتهامات والانتقادات التي وجهت للثنائي مروان محسن؛ مهاجم الفريق، والتونسي علي معلول؛ ظهير أيسر الفريق، بعدما تعرضا لهجوم شديد خلال الفترة الماضية.

التونسي اتهمه البعض بالتهرب من المباريات، بعد إصابته خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020، ولم يستطع استكمال المباراة.

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وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته لبرنامج "اللعيب": "معلول أهلاوي أبًا عن جد، أنا أعرفه منذ بدايته مع الأهلي، لو تتذكرون في نهائي دوري الأبطال 2017 أمام الوداد استكمل الخمس دقائق الأخيرة بشد قوي في العضلة، حتى تطورت الإصابة إلى مزق وغاب عن لقاء الإياب، وكذلك في 2018 بمواجهة وفاق سطيف في نصف النهائي باستاد السلام شارك بإجهاد في العضلة برغبة منه، هو أكبر من أي كلام من الممكن أن يقال عليه".

وأضاف: "على المستوى الشخصي لا نتعامل معه على أنه من بلد آخر، نشعر أنه تربى في الأهلي بإصراره وعزيمته، ولا نركز فيما يقال عن أي لاعب بالأهلي".

بسؤاله عن احتمالية تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، أوضح: "قلت أننا نتعامل مع معلول كلاعب مصري، تربى بالأهلي، لكن في النهاية نحن في عام الاحتراف، ربما في الفترة المقبلة قد ننهي بعض الملفات مبكرًا".

وانتقل مدير الكرة بالقلعة الحمراء للحديث عن مصير المدافع رامي ربيعة، الذي كان قريبًا من الرحيل في يناير الماضي لولا غلق باب الانتقالات: "ربيعة متواجد معنا، ربما لا يشارك، لكنه واحد من عناصر الفريق، وقد يحصل على فرصة، وقرار مشاركته في يد موسيماني، عليه وعلى كافة اللاعبين أن يستعدوا للمشاركة في أي وقت، ورامي يتدرب معنا بكل قوة".

وبشأن الانتقادات الكثيرة التي يتعرض لها المهاجم مروان محسن، علق: "من قناعاتي التي لا أغيرها، بالفريق نحتاج لخدمات الجميع، طالما بدأ الموسم وكثرة المباريات والالتحامات، إذًا نحن في حاجة للكل، قد يحالف التوفيق بعض العناصر وقد يتركها، ودورنا أن نهيئ البيئة الصحية والنفسية المناسبة للاعبين، ربما لا يوفق لاعب اليوم، لكن في الأخير لا نعلم من سيجلب لنا البطولات، نحن نعامل الجميع بالطريقة نفسها.

"بدأنا في النصف الثاني من الموسم ولا توجد انتقالات، المجموعة الحالية سنكمل بها الدوري ودوري الأبطال والسوبر المحلي والإفريقي وكأس مصر، المجموعة الحالية قادرة على المنافسة وحصد البطولات".

مروان تعرض لحملة قوية للمطالبة برحيله عن الفريق، في ظل تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة، وزاد من حدة الهجوم عليه إهداره لركلة الترجيح أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركز الثالث بالمونديال.

وكان الأهلي قد فاز بمواجهة بالميراس، ليحصد الميدالية البرونزية للمونديال للمرة الثانية في تاريخه، بعدما كان قد فعلها من قبل في عام 2006.