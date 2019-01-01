ماذا طلب مسؤولو الأهلي من اتحاد الكرة خلال اجتماع الأندية؟

سيد عبد الحفيظ مثّل القلعة الحمراء في اجتماع اتحاد الكرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، مطالب ناديه قبل بداية الموسم الكروي الجديد، مؤكدًا ضرورة وضع لوائح واضحة تطبق على الجميع دون استثناءات.

لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عقدت ظهر اليوم السبت، اجتماعًا مع ممثلي 18 ناديًا، لمناقشة نظام الموسم الجديد بالدوري المصري الممتاز.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من النقاط كموعد انطلاق الموسم الجديد كذلك مواعيد المباريات المتبقية من الكأس ومنها لقاء الأحمر أمام بيراميدز بدور الـ8. (طالع التفاصيل)

عبد الحفيظ قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "الاجتماع كان الهدف منه هو الإطلاع على رؤية الأندية لشكل المسابقة في الموسم الجديد، كل نادٍ قدم مقترحاته من وجهة نظره، وكل ما طلبه الأهلي وأكد عليه خلال الاجتماع هو ضرورة وضع لوائح وقوانين صريحة لكافة المسابقات، تسري وتطبق على جميع الأندية دون استثناء ولا يُسمح لأحد باختراقها".

وأضاف: "هناك رغبة جماعية من كل الأندية لعودة الجماهير بالموسم الجديد، خاصةً بعد النجاح الذي شهدته بطولة كأس الأمم الأفريقية والسلوك المثالي للجماهير، وهو ما يفتح الباب أمام عودتها بصورة طبيعية في كافة المسابقات المحلية".

يذكر أن الأهلي توج بطلًا للدوري المصري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه بعدما حصد 80 نقطة بفارق ثماني نقاط عن الزمالك صاحب الوصافة.