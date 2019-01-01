غياب أزارو ومحمود متولي عن قائمة الأهلي للقاء سموحة

الشياطين الحمر يفتتحون موسمهم الجديد غدًا الإثنين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، قائمة فريقه استعدادًا لملاقاة سموحة السكندري، في افتتاح الموسم الجديد بالدوري المصري الممتاز.

الشياطين الحمر يواجهون الفريق السكندري غدًا الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الخامسة والنصف.

وشهدت القائمة غياب الثنائي محمود متولي والمغربي وليد أزارو، إثر الإصابات، التي أبعدت المغربي عن لقاء السوبر الأخير أمام الزمالك، بينما أصيب متولي بالسوبر.

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وجاءت قائمة فايلر كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

في خط الدفاع: رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمود وحيد - أحمد فتحي - محمد هاني.

في خط الوسط: رمضان صبحي - حمدي فتحي - صالح جمعة - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا - أليو ديانج.

في الهجوم: مروان محسن - صلاح محسن - جونيور أجايي.

يذكر أن الأهلي توج منذ أيام بطلًا للسوبر المصري 2018 بعدما تغلب على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.