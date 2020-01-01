غيابات عديدة واسم جديد في قائمة الأهلي لمباراة سموحة

الأهلي يُواجه سموحة مساء غدٍ في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراة سموحة في الجولة الـ18 من الدوري المصري مساء غدٍ الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

وكانت بعثة الفريق الأحمر قد عادت يوم الإثنين من جنوب أفريقيا بعد رحلة طويلة تُوجت بالحصول على بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي صن داونز بنتيجة إجمالية 3-1، إذ فاز الفريق ذهابًا في القاهرة 2-0 وتعادل في بريتوريا 1-1.

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وأجرى الأهلي مرانه الوحيد في القاهرة قبل المباراة مساء اليوم الثلاثاء، وقد أعلن المدرب السويسري في نهايته قائمة اللاعبين التي شهدت غياب العديد منهم لأسباب مختلفة وتواجد الشاب عربي بدر لأول مرة هذا الموسم.

وغاب عن القائمة الثلاثي الموقوف جونيور أجايي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، بجانب رمضان صبحي الذي يُواصل برنامجه التأهيلي، وأخيرًا الثنائي محمود متولي وعلي معلول لإراحتهم.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة – محمد هاني – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي

الوسط: أليو ديانج –وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسام عاشور – عربي بدر.

الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.