حرص البرازيلي جوزيف دي سوزا؛ لاعب الأهلي السعودي، على دعم زميله بالفريق سعيد المولد، بعدما تعرض لهجوم شديد من قبل الجماهير خلال الفترة الأخيرة.

المولد تفاجأ بهتاف الجماهير ضده خلال اللقاء الودي الذي جمع الراقي بضمك في السابع من الشهر الجاري، ليضطر لطلب التغيير من المدرب بعد مرور نصف ساعة فقط من المباراة.

المولد عن خروجه أمام ضمك: هتاف الجمهور ضدي كان مؤذيًا

وكتب دي سوزا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن فريق جماعي، لذلك يجب أن يكون الجميع بحالة جيدة للعب، ونحن نثق بك ونعلم أنك ستساعدنا كثيرًا بالموسم الجاري".

وأضاف: "أطالب الجميع بدعمنا، لأنه إذا أصيب جندي في الحرب، يضعف باقي الفريق".

We are a team, and in a team everyone needs to be well to play, we trust you and we know it will help us a lot this season, I ask everyone to support us because if a soldier is injured in the war the team is weakened. pic.twitter.com/XF2oR54YBn