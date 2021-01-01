الآسيوية تربك ريجيكامب قبل وصوله

مدرب الراقي الجديد لم يتحدد موعد وصوله بعد

ينتظر الأهلي السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة، وصول مديره الفني الجديد الروماني ريجيكامب، لقيادة الفريق فيما تبقى من الموسم الجاري، بعد إقالة فلادان ميلويفيتش.

مجلس الراقي كان قد قرر فسخ تعاقده مع المدرب الصربي بعد تراجع النتائج والأداء في المباريات الأخيرة، مما أبعد الفريق عن المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأطاح به من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الأهلي تنتظر وصول ريجيكامب لمناقشته في القائمة الآسيوية للفريق، مشيرة إلى أن المدرب الروماني اقترح مشاهدة اللاعبين الأجانب في اللقاء المقبل أمام الرائد، المقرر إقامته في الثامن من أبريل الجاري إلا أن هذا الاقتراح قد يتغير.

وأوضحت الصحيفة أن ضيق الوقت قد يجبر ريجيكامب على تغيير اقتراحه، إذ أن لوائح الاتحاد الآسيوي تتيح استبدال القائمة النهائية قبل اللقاء الأول في البطولة بخمسة أيام، وسيكون اللقاء الأول للفريق الجداوي في 15 من أبريل، أي بعد مواجهة الرائد بسبعة أيام فقط.

الراقي يقع في المجموعة الثالثة بالبطولة القارية، رفقة الدحيل القطري، الشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.

ويستهل الأهلي مشواره بملاقاة الفريق الإيراني في 15 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".