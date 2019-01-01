رامي ربيعة: يتحدثون عن إصاباتي وهم لا يفهموا أي شيء

مدافع الأهلي يؤكد أن حديث الخطيب له مفعول السحر على اللاعبين

أبدى رامي ربيعة؛ مدافع الأهلي المصري، عن استيائه من كثرة الأحاديث عن إصاباته، وترديد استغناء مسؤولي القلعة الحمراء عنه.

المدافع صاحب الـ26 عامًا تتطارده الإصابات باستمرار، مما عطل مسيرته مع الشياطين الحمر ومنتخب مصر.

وقال ربيعة، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "الإصابات تدمر لاعب الكرة من الناحية النفسية بشكل كبير، لكن لا بد أن يعود ويقف على قدمه من جديد، من ناحيتي أنا ألقي بكافة الكلام عن إصاباتي وراء ظهري، رغم أنها ضيعت عليّ كثير البطولات مع الأهلي ومنتخب مصر، لكن الحمد لله، أركز وأعود من جديد وألا استغرق وقت كبير في الغياب".

وأضاف: "يقولون الأهلي سيستغنى عني، بسبب إصاباتي المزمنة، وهم لا يفهمون أي شيء، يقولون أن إصابات كثيرة ومتكررة، وهذا غير صحيح، أنا لم أتعرض لإصابة مرتين في نفس المكان خلال مسيرتي على الإطلاق".

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مدافع المارد الأحمر تابع: "مسؤولو الأهلي محترمون، لا يتركون أي لاعب يتعرض للإصابة، بل يتحدثون معنا باستمرار وكأننا لا نزال نشارك بالفريق، وعندما غبت لعام كامل بسبب إصابة الحوض، تحدث معي محمد الخطيب؛ رئيس النادي، وتواجد معي في ألمانيا، هو حديثه له مفعول السحر مع أي لاعب".

واختتم: "حاليًا أنا سليم تمامًا منذ بداية الموسم، فقط تعرضت لإصابة بشد خلال مواجهة اطلع بره الأفريقية، لكنني استعد مع الفريق حاليًا بشكل طبيعي".

يذكر أن ربيعة شارك الموسم الجاري في مباراتين بدوري الأبطال، ومباراة وحيدة بالدوري المصري.