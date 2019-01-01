26 لاعبًا - الأهلي يعلن قائمته لدوري أبطال إفريقيا

تعرف على قائمة الأهلي الإفريقية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الإسباني مارتين لاسارتي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن قائمة فريقه التي ستشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الجديدة.

الأهلي سيواجه فريق "اطلع بره" الجنوب سوداني، في الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال شهر أغسطس الحالي.

وأعلن الأهلي عن قائمته، والتي شهدت تواجد فيها جميع الصفقات الجديدة، وهم أليو ديانج ومحمود متولي، ومحمد مجدي قفشة.

وضمت قائمة الأهلي 26 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، شريف إكرامي.

الدفاع: محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد، علي معلول، أحمد فتحي، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، حسام عاشور، صالح جمعة، محمد مجدي قفشة، وليد سليمان، أحمد الشيخ، حسين الشحات، رمضان صبحي، جيرالدو.

الهجوم: جونيور أجايي، وليد أزارو، صلاح محسن، مروان محسن.

وغاب الرباعي الدفاعي "سعد سمير، أحمد علاء، حسين السيد وباسم علي"، ولاعبي الوسط: "كريم نيدفيد، ناصر ماهر، محمد محمود، هشام محمد، إسلام محارب، مؤمن زكريا"، والمهاجم عمرو جمال.

ومازال الأهلي لديه الأحقية في قيد 4 لاعبين آخرين، لكي تكتمل القائمة إلى 30 لاعبًا.