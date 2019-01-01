سيد عبد الحفيظ: كاف أخطرنا بأحقية أيمن أشرف المشاركة أمام بلاتينيوم

المدافع تعرض للطرد خلال مواجهة النجم الساحلي

أكد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر رفع الإيقاف عن مدافع الأحمر أيمن أشرف، ليحق له المشاركة في مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي المقبلة.

المارد الأحمر يستضيف الفريق الزيمبابوي في 28 من الشهر الجاري، على ملعب السلام، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان المدافع قد تعرض للطرد المباشر خلال مواجهة النجم الساحلي التونسي، بالجولة الأولى من المجموعات، إثر عرقلة لاعب جوهرة الساحل الذي كان منفردًا تمامًا بمرمى الشياطين الحمر.

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ونقل موقع "في الجول" المصري تصريحات على لسان عبد الحفيظ يؤكد خلالها تلقي ناديه خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي يؤكد خلاله أحقية أيمن أشرف بخوض مواجهة بلاتينيوم، حيث اقتصرت فترة إيقافه على مباراة واحدة، نُفذت خلال مواجهة الهلال السوداني.

الأهلي كان قد استهل البطولة الأفريقية بالهزيمة أمام النجم الساحلي بهدف وحيد، لكنه انتصر في المباراة الثانية أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط متأخرًا بفارق الأهداف عن الهلال صاحب الوصافة، بينما يتصدر الفريق التونسي الترتيب بست نقاط.