أخبار الأهلي اليوم | مروان محسن جاهز لسيمبا وحضور 30 ألف للمباراة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 22 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 22 فبراير 2021.

مروان محسن يشارك في المران بشكل كامل

شارك مروان محسن؛ مهاجم الأهلي، في المران الجماعي للفريق اليوم الإثنين، بشكل كامل، معلنًا جاهزيته للمشاركة أمام سيمبا غدًا الثلاثاء.

وكان اللاعب قد غاب عن المران الجماعي بالأمس بقرار من الجهاز الفني، خوفًا من تجدد إصابته.

سلبية المسحة لكافة اللاعبين

أعلن النادي الأهلي سلبية المسحة الطبية التي خضع لها كافة لاعبي الفريق، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني.

المباراة من المقرر أن تقام غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

موسيماني: نسعى لحسم التأهل مبكرًا

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، أن فريقه يسعى لحسم تأهله للدور المقبل بدوري أبطال إفريقيا مبكرًا، مشددًا على أن هدفه العودة من جديد لكأس العالم للأندية.

وقال موسيماني، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي لمواجهة سيمبا: "لدينا تركيز كامل الآن على مباراة الغد أمام سيمبا، وما نسعى لتحقيقه في البطولة وليس التفكير في الماضي، ننظر لجدول المجموعات هذا الموسم بشكل مختلف، ونسعى لحسم التأهل مبكرًا على عكس الموسم الماضي، الذي حسمنا التأهل فيه على حساب الهلال السوداني في الجولة الأخيرة".

وأضاف: " درست سيمبا جيدًا، وهو يملك عناصر جيدة، خصوصًا الموزمبيقي لويس الذي أعرفه حينما كنت مدربًا لصن داونز، فضلًا عن المهاجم رقم ٧، واللاعب رقم ١٤، وكل هذا يؤكد أننا أمام مباراة كبيرة في مواجهة فريق قوي ومنظم، لكننا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل المبكر عن هذه المجموعة".

حضور 30 ألف لمواجهة الأهلي وسيمبا

أكد محمد جابر أبو الوفا؛ سفير مصر في تنزانيا، أن نادي سيمبا حصل على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لحضور 30 ألف مشجع لمواجهته أمام الأهلي.

وأشار السفير إلى أن هذا العدد يشكل 50% من سعة الاستاد الوطني، الذي ستقام عليه المباراة.