أخبار الأهلي اليوم | حقيقة توقيع كريم فؤاد .. واللعب في الإسماعيلية

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 25 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 25 فبراير 2021.

رامون دياز: فضلت تدريب الاتحاد عن الأهلي المصري

أكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق النصر الإماراتي، على أن الدوري السعودي أقوى دوري عربي حاليًا، متحدثًا عن رفضه عرض تدريب الأهلي المصري.

دياز كان يتولى مهمة تدريب الهلال السعودي خلال الفترة من 2016 حتى 2018، وبعدها تولى مهمة تدريب الاتحاد ومن ثم بيراميدز بالدوري المصري. " اقرأ التفاصيل "

على رأسهم قمة الأهلي والزمالك .. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري المصري

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن مواعيد 7 جولات جديدة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، كما تم تحديد موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك.

لجنة المسابقات قررت تحديد مواجهتي الأهلي والزمالك بالدورين الأول والثاني يومي 18 إبريل و10 مايو المقبلين بالترتيب، وذلك بعد تأجيل مباراة الدور الأول. " اقرأ التفاصيل "

شوبير: الأهلي يريد مواجهة الإسماعيلي على استاد الإسماعيلية

أكد أحمد شوبير، على أن النادي الأهلي يرحب بمواجهة الإسماعيلي على استاد الإسماعيلية، وليس استاد المكس فقط، مشيرًا إلى أن القلعة الحمراء أكدت على أنها ليس لديها مانع في ذلك إذا وافق الأمن.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية: "هناك غضب وصدمة داخل الأهلي بعد الهزيمة من سيمبا التنزاني، والفريق أمام مواجهتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وعليه تحقيق الفوز فيهما".

رئيس النجوم: كريم فؤاد لم يوقع للأهلي

أكد محمد الطويلة، رئيس نادي نجوم المستقبل، على أنه لم يتفق مع الأهلي بشأن بيع لاعب الفريق كريم فؤاد إلى القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك عرضًا من بنفيكا البرتغالي.

الطويلة قال خلال تصريحات صحفية: "فؤاد لم يوقع للأهلي، ويعلم أن هناك عرض من بنفيكا، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يشارك في أولمبياد طوكيو 2021، وهي الفرصة التي ستجعله يسوق نفسه بشكل أفضل".