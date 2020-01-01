أخبار الأهلي اليوم | أجايي يبتعد عن الجراحة .. والسولية يشكر الجماهير

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 25 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 25 ديسمبر 2020.

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الأهلي ينتظر نتيجة مسحة موسيماني وثلاثي الفريق

أكد محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، على أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، سيخضع لمسحة طبية جديدة، رفقة ثلاثي الفريق المصاب بفيروس كورونا.

شوقي قال خلال تصريحات صحفية: "عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة، خضعوا لمسحة طبية جديدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد يوم السبت الماضي".

الأهلي يكشف موقفه من جراحة أجايي

استفسرت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي، عن تطورات النيجيري جونيور اجايي، وحاجته للتدخل الجراحي من عدمه بعد تعرضه للإصابة في الوتر الوحشي منذ أيام.

الخطيب حرص على التواصل مع محمد شوقي خلال الأيام الماضية من أجل الاطمئنان على موقف اللاعب النيجيري، والذي قد يكتفي بالتأهيل دون تدخل جراحي.

عمرو السولية يشكر جماهير الأهلي

وجه عمرو السولية، لاعب وسط فريق النادي الأهلي، الشكر إلى الجماهير التي ساندته بعد إصابته بفيروس كورونا، وقامت بالدعاء له.

السولية كتب عبر حسابه على موقع تويتر تغريدة جاء فيها: "الحمد لله على نعمة حب الناس اللي الواحد شافه الكام يوم اللي فاتو من ناس بتدعيلك وناس واقفة جنبك وناس خايفة عليك، حتى لو ناس متعرفهاش دي حاجة كبيرة أوي من عند ربنا، بشكر كل الناس على الرسائل والدعوات بإذن الله هرجع في أقرب وقت".

مروان محسن يقترب من الغياب عن لقاء الاتحاد السكندري

يواصل مروان محسن، مهاجم فريق النادي الأهلي، غيابه عن مباريات الفريق الأحمر، حيث اقترب بنسبة كبيرة من الغياب عن مباراة الاتحاد المقرر لها يوم الإثنين بالجولة الثالثة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.