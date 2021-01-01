أخبار الأهلي اليوم | جاهزية بانون وتوفيق .. وتصدر إفريقي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 22 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 21 يناير 2021.

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تصنيف أندية إفريقيا لعام 2020 .. الأهلي في الصدارة والزمالك يتفوق على الترجي

أصدر موقع الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، تصنيف الأندية لقارة إفريقيا، وذلك لعام 2020، والذي شهد تتويج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية، الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، فلنتعرف على ترتيب الأفضل. " اقرأ التفاصيل "

اتحاد الكرة: خفضنا عقوبة الشناوي حرصًا على الصالح العام قبل مونديال الأندية

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، عن سبب قرار تخفيض العقوبة الموقعة على محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، خلال الاجتماع الذي تم مساء يوم الأربعاء.

اتحاد الكرة أعلن قراره في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء الماضي، بتخفيض العقوبة الموقعة على محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إلى مباراة واحدة بدلًا من 4 مباريات، وأيضًا تخفيف عقوبة محمود وادي مهاجم بيراميدز إلى 4 مباريات بدلًا من 8. " اقرأ التفاصيل "

ميدو يسخر من علي لطفي وتقليص عقوبة الشناوي

سخر أحمد حسام "ميدو"؛ نجم الزمالك الأسبق، من أداء علي لطفي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، خلال مواجهة المقاولون العرب، ومن قرار اتحاد الكرة ضد محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأحمر.

لطفي خاض المباراة الأولى له بالموسم الجاري أمام ذئاب الجبل، لكنه استقبل هدفين خلال شوط المباراة الأول، قبل أن يتمكن فريقه من العودة والفوز بثلاثية، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز. " اقرأ التفاصيل "

الأهلي يعلن سلبية مسحتي بانون وتوفيق

أعلن أحمد أبو عبلة، طبيب فريق النادي الأهلي، عن سلبية مسحتي الثنائي بدر بانون وأكرم توفيق، قبل مباراة الفريق أمام بيراميدز، خاصة بعد ظهور أعراض الإنفلوانزا قبل مواجهة المقاولون العرب الأخيرة.

أبو عبلة أشار إلى أن حالة بانون مطمئنة، حيث سيخضع للتقييم قبل مران الفريق يوم الأحد، حيث خاض لاعبي الأهلي مرانًا استشفائيًا اليوم الجمعة، استعدادًا للقاء بيراميدز يوم الثلاثاء القادم.