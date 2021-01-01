أخبار الأهلي اليوم | طلب خاص من موسيماني .. وسلبية مسحة مروان

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 10 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 10 يناير 2021.

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الأهلي يعلن سلبية مسحة مروان محسن

أعلن أحمد أبو عبلة، طبيب فريق النادي الأهلي، عن سلبية المسحة الطبية التي أجراها مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر، بعد إصابته بفيروس كورونا.

أبو عبلة أشار إلى أن هناك إجراء احترازي سيتم اتباعه مع مروان محسن، وذلك بإجراء مسحة طبية جديدة غدًا الإثنين، لمزيد من الاطمئنان على حالته بشكل أكبر، وفقًا للإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها في ظل التعايش مع فيروس كورونا.

المصري: لن نمانع انتقال كريم العراقي للأهلي

أكد محمد الخولي، عضو مجلس إدارة النادي المصري، على أن أحد الأندية الفرنسية فاوضت ناديه خلال الفترة الحالية، من أجل التعاقد مع كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق.

الخولي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لا مانع لدى مسؤولي المصري من انتقال كريم العراقي إلى صفوف الأهلي، ولكن بشرط تقديم عرض رسمي جيد، ونتمنى عودة العلاقات بين الفريقين لتصبح جيدة كما علاقتنا مع جميع الأندية".

الزمالك: علاقتنا مع الأهلي هادئة ولا أحد يسيء للآخر

أكد عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، على أن الأوضاع بين ناديه والأهلي هادئة الآن، في ظل اهتمام كل نادي بنفسه دون الإساءة للآخرين.

سالم قال خلال تصريحات إذاعية: "كل نادٍ منشغل بفريقه فقط دون أي مناوشات من الطرفين".

سموحة: ننتظر رد الأهلي لضم محسن وريان

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على رغبته في ضم أحمد ياسر ريان وصلاح محسن ثنائي النادي الأهلي لفريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مشيرًا إلى أن الأمر متوقف على مواقفة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر.

رئيس سموحة تابع: "أنتظر رد الأهلي اليوم الأحد، بعد عودة محمود الخطيب رئيس الأهلي من الإمارات، حيث اتفقنا على الأمور المادية وكل شيء، ولكن حسم الصفقة بشكل نهائي في يد محمود الخطيب.

موسيماني يطلب تغيير محل إقامته بالقاهرة

طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، من إدارة ناديه تغيير محل إقامته، حيث يتواجد رفقة عائلته في إحدة الفنادق الشهيرة بمنطقة الزمالك.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن موسيماني تحدث مع الأهلي، وطلب الانتقال إلى أحد المنتجعات في مدينة السادس من أكتوبر، والذي يقيم فيه عديد من النجوم ورموز المجتمع.