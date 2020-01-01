أخبار الأهلي اليوم | التشكيل المتوقع للقاء المقاصة .. ومشاهدات تاريخية

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 13 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 13 ديسمبر 2020.

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بعد التتويج بالثلاثية .. كم استقبلت وستستقبل خزينة الأهلي؟

نجح النادي الأهلي في تكرار إنجاز عام 2006، وذلك بتحقيقه الثلاثية بالتتويج بالدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، ليتساوى مع بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني، اللذان حققا هذا الإنجاز مرتين في تاريخيهما، فماذا أدخلت البطولات الثلاث أمولًا لخزينة القلعة الحمراء؟

الأهلي توج ببطولة الدوري، بعد منافسة شرسة مع الزمالك وبيراميدز، ولكن المارد الأحمر حسم لقب الدوري قبل نهايته بـ6 أسابيع، ليحصل على اللقب رقم 42 في تاريخه. " اقرأ التفاصيل "

فيديو | معار الأهلي يسجل هدف "مارادوني" في مرمى بيراميدز

نجح عمار حمدي، لاعب الأهلي المعار في صفوف الاتحاد السكندري، من تسجيل هدفًا رائعًا في مباراة فريقه أمام بيراميدز، وذلك ليدرك التعادل لفريقه. " شاهد الهدف "

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مصر المقاصة

استقر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على تشكيل الفريق لمواجهة مصر المقاصة، بالجولة الأولى ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر.

قناة الأهلي تحقق مشاهدات تاريخية

عبر الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، عن شكره واعتزازه لمصر وشعبها، مشيرًا إلى أن قناة الأهلي حققت أكبر نسبة مشاهدات بتاريخ التلفزيون المصري.

وكتب السعدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء نصها كالآتي:

"شكرًا لمصر وأهلها، شكرًا للمشاهدين الذين حلقوا بأمسية النجمة التاسعة، وحوار الأسطورة الكابتن محمود الخطيب، فوق هامات السحاب محققين أكبر نسبة مشاهدة في تاريخ التليفزيون المصري، قطعًا مصر وبيبو والأهلي منتهى أمل أي إعلامي، شكرًا مصر ساكنة القلب والروح".