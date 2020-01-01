أخبار الأهلي اليوم | عرض تركي لضم بادجي .. و"أفشة" يطمئن الجماهير

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 27 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 27 ديسمبر 2020.

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الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع أوباما وكودجو ومصطفى محمد

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن موقف ناديه من التفاوض مع عدد من اللاعبين، سواء في صفوف الغريم التقليدي الزمالك، أو بفرق أخرى.

وتداولت بعض التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية، بعض الأنباء حول رغبة الأهلي في التعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي، وأيضًا يوسف إبراهيم "أوباما" ومصطفى محمد لاعبا الزمالك. " اقرأ التفاصيل "

الأهلي يفوز في استفتاء الأندية الأكثر اكتسابًا للجماهير في 2020

فاز النادي الأهلي في استفتاء الأندية العربية الأكثر اكتسابًا للجماهير خلال عام 2020، وذلك بعد منافسة شرسة من جانب جماهير نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وتوج النادي الأهلي خلال الموسم الماضي بثلاث بطولات، وهم الدوري المصري وكأس مصر وبطولة دوري أبطال إفريقيا. " اقرأ التفاصيل "

الكشف عن تفاصيل العرض التركي لضم بادجي

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل العرض التركي، من أجل ضم السنغالي أليو بادجي، مهاجم النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وأشار موقع يلا كورة إلى أن العرض التركي لبادجي، يتمثل في ضمه لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي، بعد نهاية الموسم الحالي، حيث تم الاتفاق بين الأهلي والنادي التركي.

أفشة: لا أعاني من أعراض واشتقت للأهلي

حرص محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، على طمئنة جماهير ناديه، بعدما جاءت عينة مسحته الأخيرة بفيروس كورونا إيجابية.

وكتب أفشة عبر حسابه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الحمد لله على كل الأحوال، أكرمنا الله بنعم كبيرة جدًا، حتى في الابتلاء كان رحيمًا كريمًا، بفضل من الله لا أعاني أي أعراض، وأتمتع بصحة جيدة، وأحاول ممارسة التمارين المنزلية قدر المستطاع".

وتابع: "إن شاء الله المسحة القادمة تكون سلبية، وأعود للتدريب الطبيعي أقوى من الأول، اشتقت جدًا للنادي والتدريب والمباريات، ولكن الحمد لله دائمًا وأبدًا، أشكركم جدًا على الدعوات الصادقة، والرسائل الجميلة، غمرتني بشعور طيب لا مثيل له، شكرًا لكل الأهل والأصدقاء من كل قلبي، نلتقي قريبًا".