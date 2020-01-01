أخبار الأهلي اليوم | موقف جيرالدو، وأخبار إيجابية بشأن إصابات كورونا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 20 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 20 ديسمبر 2020.

المزيد من الفرق

وكيله: الأهلي يريد رحيل جيرالدو، لكن لا عروض له

أكد هشام بن صالح وكيل الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي أن المسؤولين في الفريق يريدون رحيله خلال الفترة القادمة، نافيًا في نفس الوقت وجود أي عروض له خاصة من فريقه السابق بريميوم دي أوجوستو.

إذ قال لقناة أون تايم سبورتس "الأهلي يرغب في التخلص من جيرالدو، سواء بالإعارة أو البيع، لكن لا يوجد عروض حاليًا، ولا صحة للحديث عن وجود عرض من بريميوم دي أوجوستو، والعرض البرازيلي كان منذ فترة طويلة ولم يتطور نتيجة غلق سوق الانتقالات".

أضاف "أود أن يلعب جيرالدو كثيرًا، هو لاعب جيد جدًا ودولي مع منتخب أنجولا وتأسس كرويًا في البرازيل، لم يحصل على فرصته مع الفريق لكني أحترم قرارات المدرب. هو يشعر بالراحة في الأهلي ولا ينقصه سوى اللعب".

شفاء زوجة وابنة موسيماني من كورونا

قال محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في النادي الأهلي أن زوجة وابنة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تعافتا من فيروس كورونا وغادرتا المستشفى".

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" "موسيماني أصبح بصحة أفضل، خضع اليوم لمسحة طبية جديدة وننتظر ظهور النتيجة صباح الإثنين".

محمد شوقي: حالة ثلاثي الأهلي المصاب بكورونا جيدة جدًا

قال محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في النادي الأهلي أن حالة الثلاثي رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية الذي أعلن إصابتهم بفيروس كورونا الجديد جيدة جدًا.

مضيفًا عبر قناة النهار المصرية "الثلاثي في حالة جيدة ولا يعانون من أي أعراض خاصة بفيروس كورونا، هم يقضون فترة الحجر الصحي في منازلهم، ونجري لهم مسحات متكررة للاطمئنان على سلامتهم".

موسيماني عن "قاضية" أفشة: هدف العقد، مازال يُصيبني بالقشعريرة

المدير الفني للأهلي يتحدث عن هدف الفوز بدوري الأبطال. التفاصيل هنا

رسميًا .. أفشة يتفوق على شيكابالا و"القاضية ممكن" هي الأفضل

تفوق محمد مجدي "أفشة"؛ لاعب الأهلي المصري، على محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ لاعب الزمالك المصري، في الاستفتاء الذي أطلقه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الكاف كان قد أطلق خلال الأيام الماضية تصويتًا أمام الجماهير لاختيار أفضل هدف شهده دوري أبطال إفريقيا 2020 على مدار مختلف أدواره. " اقرأ التفاصيل "

رسميًا .. ثلاثي الأهلي يلحق بموسيماني ويصاب بكورونا

أعلن سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، رسميًا اليوم الأحد، انضمام ثلاثة لاعبين بالفريق إلى إصابات فيروس كورونا "كوفيد 19"، ليتأكد غيابهم عن رحلة الفريق بالنيجر.

بعثة المارد الأحمر من المقرر أن تطير ظهر اليوم متجهة إلى النيجر لمواجهة سونيديب، في 23 من الشهر الجاري، بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. " اقرأ التفاصيل "

الأهلي يعلن خضوع ناصر ماهر لعملية جراحية

أعلن النادي الأهلي، عن خضوع ناصر ماهر لاعب الفريق الأحمر، لعملية جراحية غدًا الإثنين، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مصر للمقاصة.

وبذلك يغيب ناصر ماهر عن الملاعب لمدة شهرين، وهو ما يعني صعوبة لحاقه بمنافسات الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام خلال الفترة من الأول فبراير إلى 11 من نفس الشهر.

الأهلي يعلن عن قائمته المسافرة إلى النيجر

أعلن الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، عن قائمة الفريق المسافرة إلى النيجر، من أجل مواجهة فريق سونديب، في دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، علي معلول، محمد هاني، سعد سمير، محمد شكري.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق، محمود عبدالمنعم "كهربا"، جيرالدو.

خط الهجوم: صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، محمد شريف.