أخبار الأهلي اليوم | تفاصيل العرض الرسمي لضم سيرينو، وعودة الثلاثي المصاب

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 26 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 26 ديسمبر 2020.

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الأهلي ينتظر رد صن داونز على عرضه لضم سيرينو

أفادت مصادر صحفية متعددة أن الأهلي أرسل يوم أمس الجمعة عرضًا رسميًا للتعاقد مع نجم صن داونز جاستون سيرينو مقابل 2.5 مليون دولار أمريكي.

وينتظر المسؤولون في الأهلي حاليًا رد النادي الجنوب أفريقي، خاصة في ظل اتفاقهم مع اللاعب على توقيع عقد يمتد لـ3 سنوات سيحصل بموجبه على 1.1 مليون دولار تقريبًا.

مران الأهلي .. كدمة لأيمن أشرف واجتماع عن بعد مع موسيماني

تعرض أيمن أشرف مدافع الأهلي لكدمة قوية في رأسه خلال مران اليوم السبت استعدادًا لمواجهة الاتحاد مساء الإثنين القادم في الدوري المصري، وقد خضع اللاعب لفحص طبي عاد بعده لاستكمال التدريبات مع زملائه.

من جانب آخر، عقد المدرب بيتسو موسيماني اجتماعًا عن بُعد بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية والحديث عن سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية، وكذلك لإيضاح عدة أمور خاصة بالفترة القادمة.

عبد الحفيظ يزف أخبارًا سارة للأهلي

زف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أخبارًا سارة حين أكد تعافي الثلاثي وليد سليمان ومروان محسن وحسين الشحات من الإصابة التي أبعدتهم عن الفريق في المباريات الأخيرة.

وقد شارك الثلاثي في تدريبات الأهلي الجماعية اليوم الأحد بالفعل، استعدادًا لمواجهة الاتحاد في ثالث جولات الدوري المصري مساء الإثنين القادم.

الأهلي ينتظر نتائج المسحة الطبية لمدربه ولاعبيه الثلاثة

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن المدرب بيتسو موسيماني والثلاثي المصاب بفيروس كورونا، محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة وعمرو السولية، أجروا مسحة طبية خلال الساعات الماضية.