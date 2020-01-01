أخبار الأهلي اليوم | تعافي ربيعة وأفشة، وموعد عودة طاهر للتدريبات

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 29 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 29 ديسمبر 2020.

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الأهلي يُعلن تعافي ربيعة وأفشة من فيروس كورونا

زف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أخبارًا سارة حين أكد تعافي رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة من الإصابة بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الثنائي سلبية.

وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعبين سينضمان لزملائهما في التدريبات الجماعية بدءًا من غدٍ الأربعاء استعدادًا لمواجهة وادي دجلة في الجولة القادمة من الدوري المصري.

إيجابية مسحة السولية وفحص جديد بعد عدة أيام

أعلن النادي الأهلي أن نتيجة المسحة الطبية التي أجراها لاعب وسط الفريق عمرو السولية للتأكد من تعافيه من فيروس كورونا جاءت إيجابية، مما يعني أن اللاعب سيواصل الخضوع لإجراءات العزل الصحي.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن السولية سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة.

عبد الحفيظ يعلن موعد عودة طاهر للتدريبات ويُفسر غياب كهربا عن مران اليوم

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن فحص الأشعة الذي أجراه جناح الفريق طاهر محمد طاهر عقب تلقيه كدمة في ضلوعه خلال مباراة الاتحاد السكندري مساء أمس أظهرت عدم وجود أي كسور.

وأوضح المسؤول البارز أن لاعب المقاولون العرب السابق سيبدأ من صباح الغد برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا على أن ينضم للتدريبات الجماعية بعد 5 أيام.

ومن جانب آخر، فسر عبد الحفيظ غياب محمود عبد المنعم كهربا عن مران اليوم الصباحي بأنه نتيجة معاناة اللاعب من نزلة برد عقب مباراة الأمس، موضحًا أن اللاعب خضع لفحص طبي أكد مرضه.

أجايي يبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي التأهيلي

بدأ جونيور أجايي جناح الأهلي صباح اليوم الثلاثاء تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي الخاص به في صالة الألعاب الرياضية في مقر النادي بالجزيرة، وذلك على هامش مران الفريق الصباحي.