أخبار الأهلي اليوم | عرض مغربي لمهاجم الأحمر والمركز الذي يحتاج لتدعيم

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 17 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 17 ديسمبر 2020.

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شباب المحمدية: نتمنى ضم شريف من الأهلي

تحدث هشام آيت منا، رئيس نادي شباب المحمدية المغربي، عن أمنيته في ضم محمد شريف لاعب الأهلي الحالي. ( طالع التفاصيل )

المركز الذي يحتاجه الأهلي

أوضح حمادة صدقي؛ المدرب المساعد الأسبق لمنتخب مصر والسابق لسموحة السكندري، المركز الذي يحتاج الأهلي لتدعيمه خلال الميركاتو الشتوي المقبلة.

وقال صدقي، خلال تصريحات إذاعية: "الأهلي في حاجة ضم ظهير أيمن مع وجود محمد هاني، بعدما رحل أحمد فتحي، وأرى أنه ليس في حاجة لتدعيم الهجوم، فوجود صلاح محسن يكفي، هو فقط يحتاج للمشاركة بصورة أكبر في المباريات، بجانب وجود محمد شريف ومروان محسن، أما إذا ضم مهاجم جديد فسيرحل أحد هذا الثلاثي".

تقارير مغربية .. الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن استقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي، والذي سيجمع بين الأهلي المصري، ونهضة بركان المغربي. ( طالع التفاصيل)