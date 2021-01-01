أخبار الأهلي اليوم | موقف رامي ربيعة ونصيحة جمعة لبواليا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 17 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 17 فبراير 2021.

موسيماني: بداية جيدة .. ولم نتأثر من غياب 5 أساسيين

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المصري على الفوز أمام المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد "القاهرة" الدولي. (طالع التفاصيل)

عبد الحفيظ: انتقادات لمروان محسن؟ لا نعلم من يجلب البطولات ومعلول أكبر من أي كلام

دافع سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عن الاتهامات والانتقادات التي وجهت للثنائي مروان محسن؛ مهاجم الفريق، والتونسي علي معلول؛ ظهير أيسر الفريق، بعدما تعرضا لهجوم شديد خلال الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)

وائل جمعة: على بواليا أن يدرك أنه مهاجم الأهلي

انتقد وائل جمعة؛ مدافع الأهلي الأسبق، مهاجم الفريق الحالي والتر بواليا، في عدم إدراكه أنه يمثل القلعة الحمراء حاليًا، وإن كان أشاد بالمستوى الذي ظهر به أمام المريخ.

وقال جمعة، خلال تصريحاته لقنوات "بي إن سبورتس": "بواليا ظهر بمستوى رائع أمام المريخ، لكن عليه أن يدرك أنه مهاجم الأهلي الأساسي، ومهمته هي تسجيل الأهداف، عليه إحراز المزيد، لأن الجمهور سيحاسبه على عدد أهدافه".

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، وما هو جدول مباريات المارد الأحمر في البطولة؟ وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ (طالع التفاصيل)

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد نادي سيمبا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة؟ (طالع التفاصيل)