أخبار الأهلي اليوم | رسالة موسيماني للجماهير .. وغياب مروان عن لقاء المقاصة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 10 ديسمبر

توج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد الفوز على غريمه الزمالك في المباراة النهائية، كما توج ببطولة كأس مصر على حساب طلائع الجيش، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020.

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موسيماني: أحب جماهير الأهلي وما فعلوه أصابني بـ"القشعريرة"

عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن حبه وامتنانه تجاه جماهير النادي الأهلي، بعد الدعم الذي وجده منهم منذ توليه مهمة تدريب الفريق الأحمر.

جماهير الأهلي كانت حريصة على التوجه إلى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، من أجل تحية للاعبين والجهاز الفني، بعد تحقيق الثلاثية هذا الموسم. " اقرأ التفاصيل "

علي معلول: هناك أمور أخرى نحصدها بالأهلي أهم من الأموال

أكد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، على أنه يشعر بالسعادة داخل القلعة الحمراء، ولا يفكر في الرحيل خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه مستمر مع فريقه.

وكانت بعض الأخبار قد انتشرت منذ فترة، حول وصول بعض العروض إلى علي معلول، سواء من أندية خليجية، أو من نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدماته. " اقرأ التفاصيل "

تقارير .. السوبر الإفريقي سيقام في قطر وليس بالقاهرة

أكدت تقارير صحفية، على أن مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، سيقام في العاصمة القطرية الدوحة، كما كان مقررًا له من البداية.

الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، سيواجه نهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية، في مباراة كأس السوبر الإفريقي. " اقرأ التفاصيل "

مروان محسن يغيب عن مواجهة المقاصة

يعاني مروان محسن، مهاجم فريق النادي الأهلي، من إصابة على مستوى الركبة، ستجعله يغيب عن مواجهة فريقه أمام مصر المقاصة، يوم الأحد القادم، بافتتاحية الدوري المصري الممتاز.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن محسن يعاني من إصابة في الركبة، جعلت المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، يفضل إراحته.