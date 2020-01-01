أخبار الأهلي اليوم | هل انتهى عصر مروان محسن؟ وموقف المصابين

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 23 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 23 ديسمبر 2020.

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سببان لحدوث ذلك .. هل انتهى عصر مروان محسن في الأهلي؟

قد يختلف العديد حول جودة مروان محسن وقدراته الفنية والبدنية، فالبعض ربما يراه مهاجمًا سيئًا جدًا، والبعض الآخر يراه مهاجمًا جيدًا يقوم بأدوار مطلوبة في الملعب ولذا يلعب أساسيًا مع مختلف المدربين ... ما لا يختلف عليه اثنين هو أنه ليس المهاجم القادر على اللعب أساسيًا في النادي الأهلي. ( طالع التفاصيل )

فيديو | حازم إمام: قاضية أفشة والدقيقة 85 أكدا لي أن الزمالك لن يعود للمباراة

كشف حازم إمام؛ قائد الزمالك، كواليس خسارة فريقه للقب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، مؤكدًا أن الهزيمة أمام الغريم التقليدي الأهلي ضاعفت من أحزان الزمالكاوية على اللقب. ( طالع التفاصيل )

موقف المصابين

أوضح محمد شوقي؛ رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، موقف مصابي الفريق سواء بكورونا أو بإصابات عضلية.

وقال شوقي، خلال تصريحات إذاعية: "مصابو كورونا من موسيماني وأفشة وربيعة والسولية حالتهم مستقرة، اليوم سيجرون مسحة جديدة، وغدًا سنعرف النتائج، نتمنى أن تكون سلبية، خاصةً وأنه لا أعراض على أي منهم".

وأضاف: "أما عن أجايي الذي يعاني من قطع في وتر أكيلس، فلن يجري جراحة، سنعتمد على العلاج الطبيعي، بينما محمود متولي؛ الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي، فمن المتوقع أن يعود للملاعب قبل نهاية شهر مارس المقبل".

وتابع: "ناصر ماهر أجرى جراحة بعدما أصيب بخلع في الكتف، وسيغيب لشهرين".

اللجنة الثلاثية: لا نية لتأجيل القمة

أكد أحمد مجاهد؛ رئيس اللجنة الثلاثية المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا نية لتأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته في 28 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المحلي.

وقال مجاهد، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "لا نية للتأجيل، اللائحة تنص على إقامة المباراة حتى مع إصابات كورونا الحالية".

وأضاف: "التأجيل سيتم في حالة واحدة فقط ألا وهي رفض الأمن لإقامة المباراة في الموعد المحدد، وهذا لم يحدث".

دعوة من "جلوب سوكر" للخطيب

أعلن النادي الأهلي تلقيه دعوة من مؤسسة "جلوب سوكر" لحضور محمد الخطيب؛ رئيس النادي، احتفاليتها، وتسليمه جائزة نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في الشرق الأوسط.

وأوضح خطاب المؤسسة أن الاحتفالية سيحضرها نجوم الكرة العالمية في 27 من ديسمبر الجاري.

سلبية مسحة اللاعبين

أعلن سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة التي أجرتها بعثة الفريق المتواجدة حاليًا في النيجر استعدادًا لمواجهة سونيديب.

المباراة تقام اليوم الأربعاء، ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

محمد يوسف: لا يمكن مقارنة مروان محسن بمحمد شريف

ير محمد يوسف؛ مدرب الأهلي الأسبق، أن مقارنة ثنائي هجوم الأهلي مروان محسن ومحمد شريف، لا تجوز، في ظل اختلاف أداء كل منهما عن الآخر.

وقال يوسف، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "كنت أطالب بمنح شريف فرصة في فترة تولي مارتن لاسارتي المسؤولية، هو لاعب مختلف عن زملائه، ولا يمكن أن يقارن بمروان، كلاهما مختلف في الأسلوب والتوظيف داخل الملعب".