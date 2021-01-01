أخبار الأهلي اليوم | مكافآت الفوز بالبرونزية، و"أتمنى أن أصل لمكانة معلول لدى الجماهير".

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 13 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 13 فبراير 2021.

الأهلي يُقيم حفلًأ كبيرًا لفريق كرة القدم ويصرف مكافآت الفوز بالبرونزية

أفادت مصادر صحفية أن مجلس إدارة النادي الأهلي اتخذ قرارًا بإقامة حفل كبير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تكريمًا له على إنجازاته الممتازة مؤخرًا، وأبرزها الثلاثية والميدالية البرونزية في مونديال الأندية.

وتقرر أن يكون الحفل بعد شهر رمضان القادم، لرغبة النادي في انحسار فيروس كورونا وتخفيف الإجراءات الخاصة بالوقاية به.

وأضافت تلك المصادر أن الأهلي قرر صرف مكافأة مالية لكل لاعب قدرها 300 ألف جنيه مصري نظير الفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، وكذلك صرف راتب شهر (125 ألف دولار) للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

بدر بانون: أتمنى أن أصبح بمكانة معلول عند جماهير الأهلي

أشاد المدافع المغربي بدر بانون كثيرًا بزميله التونسي في الأهلي "علي معلول" مؤكدًا أنه يتمنى أن يصل لمكانته لدى جماهير الفريق المصري.

وقال بانون لقناة الأهلي الرسمية أن معلول لا يستحق التشكيك به وبإصابته أبدًا، مضيفًا "لو نشر معلول صورة لقدمه لاعتذر له كل من شكك به وأساء إليه، ما قيل في حقه لا يصح أبدًا، البعض نسي تاريخه مع الأهلي".

"لقد تواجد معنا في تدريبات الإحماء أمام بالميراس لدعمنا، كان ذلك لحبه للفريق وجماهيره، أتمنى أن أصبح يومًا ما مثل معلول لدى جماهير الأهلي، وأن أحظى بنفس الحب والمكانة".

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