أخبار الأهلي اليوم | هل تجددت إصابة كهربا بكورونا؟ وموسيماني يعود بعد الراحة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 30 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 30 ديسمبر 2020.

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هل تجددت كورونا لدى كهربا؟

أعلن سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية المسحة التي أجراها محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الفريق، لتثبت سلامته من فيروي كورونا.

اللاعب كان قد غاب عن مران الأمس، بعدما تعرض لنزلة برد، وكانت الشكوك تحول حول إصابته بكورونا مرة ثانية.

موسيماني يقود مران اليوم

أعلن النادي الأهلي أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للفريق، سيعود لقيادة التدريبات الجماعية للشياطين الحمر اليوم الأربعاء، بعدما حصل على راحة من التدريبات بالأمس.

موسيماني عاد مؤخرًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقاد الفريق خلال مواجهة الاتحاد السكندري، التي أقيمت أول أمس الإثنين.

موعد وصول سونيديب

أوضح سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالأهلي، أن فريق سونيديب النيجري، سيصل إلى القاهرة في يوم 1 أو 2 من يناير المقبل، استعدادًا لمواجهة الأحمر في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأشار عبد الحفيظ للموقع الرسمي لناديه إلى أنه ينتظر تأكيدات من سونيديب حول موعد وصوله النهائي، موضحًا أن اللقاء سيقام في الخامس من يناير.

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