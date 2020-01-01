أخبار الأهلي اليوم | موسيماني يرغب في تجديد الدوافع .. وتحويل المكافآت للراحلين

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 6 ديسمبر

توج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد الفوز على غريمه الزمالك في المباراة النهائية، ثم ببطولة كأس مصر على حساب طلائع الجيش، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 6 ديسمبر 2020.

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موسيماني: نريد زرع دوافع جمعة وأبو تريكة بلاعبي الأهلي

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن لابد من تجديد الدوافع لدى لاعبي المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق المزيد من البطولات.

موسيماني قال خلال تصريحات لقناة النادي الأهلي: "لن أستطيع فعل شيئًا بدون مساندة من جانب جماهير المارد الأحمر، ونرغب في زراعة الدوافع التي كانت موجودة عند وائل جمعة ومحمد أبو تريكة في اللاعبين".

وتابع: "نرغب في أن تكون الدوافع لدى لاعبي الأهلي متجددة بشكل دائم، ولا الاكتفاء ببطولة أو بطولتين فقط".

الأهلي: نجهز مكافآت الراحلين وفايلر لن يحصل إلا على مكافأة الدوري

أكد خالد الدرندلي أمين الصندوق بالنادي الأهلي، على أن القلعة الحمراء تجهز حاليًا مكافآت الفوز بثلاثية الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر للاعبين الراحلين، بعد مشاركتهم في تلك البطولات.

وقال الدرندلي خلال تصريحات إذاعية: "نقوم بتجهيز مكافأة الفوز بالدوري للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للأهلي، وسنقوم بتحويلها على حسابه، ولن يحصل على مكافأة الفوز بإفريقيا وفقًا للعقود".

العامري فاروق: حققنا 98% من وعودنا للجماهير

أكد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، على أن المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب، حقق 98% من وعوده لجماهير القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن التتويج بدوري أبطال إفريقيا كان إنجازًا مزدوجًا لفريقه.

فاروق قال خلال تصريحات إذاعية: "الفوز على الزمالك كان بمكسبين، الأول التتويج بدوري الأبطال الإفريقي، والثاني كان الفوز بالمباراة، لأن الزمالك اسم ومؤسسة كبيرة، والفوز عليه إنجاز".

علي لطفي: راجعت جميع فيديوهات لاعبي طلائع الجيش

كشف علي لطفي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن أنه قام بمراجعة جميع فيديوهات لاعبي طلائع الجيش، بعدما شعر بأن المباراة تتجه إلى ركلات الترجيح.

لطفي قال خلال تصريحات عبر قناة الأهلي: "عندما علمت بأن المبارة ستتجه إلى ركلات الترجيح، قمت بمراجعة فيديوهات لاعبي طلائع الجيش، ودونت طريقة تسديدهم في ورقة وأعطيتها إلى الشناوي".