أخبار الأهلي اليوم | 3 عروض لصلاح محسن .. وصرف مكافأة للاعبين

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 16 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 16 يناير 2021.

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مدرب الجونة: انتظروا تألق بواليا مع الأهلي

أكد محمد محسن أبو جريشة، مدرب فريق نادي الجونة، على أن فريقه تأثر برحيل الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق، مشيرًا إلى أن العناصر الموجودة بفريقه استطاعت تعويض غيابه.

أبو جريشة قال خلال تصريحات تليفزيونية: "بواليا مهاجم جيد وطبيعي أن يحتاج لوقت من أجل الانسجام مع الأهلي، ولكنه يتحرك بشكل جيد، وعندما يسجل سيكون له مكان آخر وثقة في مواجهة المرمى".

تقارير .. صلاح محسن يمتلك 3 عروض

أكدت تقارير صحفية، على أن صلاح محسن، مهاجم فريق النادي الأهلي، يمتلك 3 عروض للحصول على خدماته على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار موقع يلا كورة إلى أن حلمي طولان مدرب إنبي ومحمد فرج عامر رئيس سموحة بالإضافة إلى مسؤولي الاتحاد السكندري، لديهم الرغبة في التعاقد مع صلاح محسن، ولكن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي متمسك باستمراره.

سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي

أعلن أحمد أبو عبلة، طبيب فريق النادي الأهلي، عن سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبي الفريق الأحمر، قبل مواجهة البنك الأهلي.

لاعبو الأهلي أجروا مسحة طبية قبل المران أمس الجمعة، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية، حيث يواجه الفريق الأحمر نظيره البنك الأهلي مساء غد الأحد، بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يصرف 26 ألف جنيه لكل لاعب

صرفت إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مبلغ 26 ألف جنيه لكل لاعب، بعد الفوز بمباراتي سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي، ببطولة الدوري المصري الممتاز، بناء على لائحة الأهلي المالية الجديدة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأهلي قام بصرف المبلغ بعد تحقيق الفوز الثاني على التوالي، حيث تم صرفه للقائمة بالكامل "18 لاعبًا" التي تواجدت في المباراتين.