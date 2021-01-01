أخبار الأهلي اليوم | قائمة مواجهة المريخ وموسمياني: أتمنى العدل من الفيفا"

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 15 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 15 فبراير 2021.

غياب معلول وأيمن أشرف .. قائمة مواجهة المريخ

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة المريخ السوادني، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون ‏وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني.‏

سلبية المسحة قبل لقاء المريخ

أعلن الأهلي سلبية مسحة كافة اللاعبين، التي أجريت لهم قبل مواجهة المريخ السوداني، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء.

المريخ يهدي الأهلي درعه

حرص نادي المريخ السوداني على تهنئة الأهلي بحصده برونزية كأس العالم للأندية قطر 2020، عن طريق عمر محمد عبد الله؛ عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة في القاهرة.

وقام عضو مجلس النادي السوداني بإهداء درع النادي لمحمد مرجان؛ المدير التنفيذي للأهلي.

وقال عبد الله، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "الأهلي شرف الكرة المصرية والعربية والإفريقية في مونديال الأندية ــ كعادته دائما ــ متمنيا أن يسير نادي المريخ والأندية السودانية على درب الأهلي المصري في الصعود لمنصات التتويج في كافة المحافل الدولية".

مدرب المريخ: لن نلعب أمام الأهلي بالدفاع فهو كتاب مفتوح أمامنا

أكد التونسي نصر الدين النابي، المدير الفني لفريق نادي المريخ السوداني، على أنه لم يذهب إلى مصر لمواجهة الأهلي، من تلقي أقل خسارة أمام الفريق الأحمر، ولكن لديه هدف آخر. ( طالع التفاصيل )

موسيماني: لم أتولى تدريب الأهلي بسبب قرار سياسي وأتمنى العدل من "فيفا"

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن ترشيحات جوائز الأفضل في العالم. ( طالع التفاصيل )

سباق الأفضل في الدوري المصري .. لاعب الزمالك يتقدم وانضمام نجم مصر للمقاصة

النسخة العربية من موقع "جول goal" قررت أن تبدأ السباق مع هؤلاء اللاعبين، بطرح قائمة من 15 لاعبًا كانوا الأفضل خلال الجولات التي لُعبت حتى الآن، على أن تتحدث القائمة أسبوعيًا، بدخول لاعبين جدد وخروج آخرين أو ارتقاء أحد في المركز وهبوط آخر، بحسب ما يقدمه كل لاعب في كل جولة. ( طالع التفاصيل )