أخبار الأهلي اليوم | تحذير موسيماني، والتشكيل المتوقع لمواجهة المريخ

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 16 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 16 فبراير 2021.

غيابات عديدة .. التشكيل المتوقع للأهلي أمام المريخ

يفتتح اليوم النادي الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا الذي يسعى للحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

ويغيب عن حامل اللقب عديد لاعبيه للإصابة بجانب حسين الشحات للإيقاف حين يلعب ضد المريخ السوداني في القاهرة، مما يجعل خيارات التشكيل لدى المدرب بيتسو موسيماني محدودة للغاية.

التشكيل المتوقع يتكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني

الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية

الوسط المهاجم: محمود عبد المنعم كهربا، محمد مجدي أفشة، محمد شريف

الهجوم: والتر بواليا

وقد يُشارك جونيور أجايي في المنظومة الهجومية بدلًا من شريف أو بواليا، فيما قد يلعب حمدي فتحي في الوسط بدلًا من ديانج.

رسالة مهمة من موسيماني للاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني عدة جلسات مع لاعبي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية للحديث معهم عن مواجهة المريخ السوداني في افتتاح مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وأفادت مصادر صحفية أن المدرب الجنوب أفريقي حذر اللاعبين خلال حديثه من الاستهانة بالمنافس، كما طلب منهم ضرورة إحراز هدف مبكر لقتل طموحات المريخ وجعل اللقاء أسهل.

مدرب سيمبا: الأهلي الأفضل في أفريقيا

قال ديديه جوميز المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني أن الأهلي هو أقوى فرق أفريقيا حاليًا، وتوقع مباراة صعبة على المريخ السوداني حين يلتقيه مساء اليوم في القاهرة.

وأضاف المدرب السابق للمريخ في تصريحات تلفزية "مجموعتنا صعبة، التاريخ يميل لصالح الأهلي، سيمبا بدأ بصورة جيدة بالفوز على فيتا كلوب ولو فزنا على الأهلي في ملعبنا سنعزز فرصنا بقوة في التأهل للدور القادم".

أضاف حول مباراة الأهلي والمريخ "المريخ فريق جيد ويمتلك لاعبين جيدين، كنت مدربًا له وساهمت في وصوله لدور المجموعات، أتوقع أن يلعب بصورة دفاعية أمام الأهلي".

أتم "الأهلي الأفضل في أفريقيا وتُوج بالكثير من الألقاب القارية، لذا أتوقع أن يلعب المريخ بحذر دفاعي والتزام واضح بالأدوار الدفاعية".

إنبي: طلبنا ضم صلاح محسن من الأهلي

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أنهم دخلوا في مفاوضات مع الأهلي للتعاقد مع مهاجمه صلاح محسن بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

وأوضح محمد أن المفاوضات لم تنته بالصورة الناجحة لرفض الأهلي التخلي عن مهاجمه.

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