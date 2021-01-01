أخبار الأهلي اليوم | موسيماني ينتقد التحكيم، وأمنية عبد الحفيظ بخصوص هدف كهربا الملغي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 8 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 8 يناير 2021.

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موسيماني ينتقد التحكيم أمام سيراميكا ويُعلق على ظهور بواليا الأول

أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي رضاه عن الفوز على سيراميكا كليوباترا في سادس جولات الدوري المصري بهدفين دون رد، مؤكدًا أنهم واجهوا فريقًا قويًا ومنتقدأ أداء الحكام.

وأضاف في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي "كنت أتمنى أن تكون إدارة المباراة تحكيميًّا أفضل مما حدث اليوم، خاصة في هدف كهربا الذي لم يكن تسللًا على الإطلاق. لسنا من نوعية الفرق التي تدخل في أزمات مع الحكام حتى لو لم نكن مقتنعين بقرارات التحكيم".

وحول تغييراته بين الشوطين، قال موسيماني أنه أراد وضع المزيد من الضغط على وسط ملعب سيراميكا، موضحًا "دفعت بمحمد مجدي أفشة في المركز رقم عشرة من أجل استغلال الفجوة بين منتصف الملعب والخط الأمامي، خاصة أنه متفاهم بشكل جيد مع حسين الشحات".

وأتم حول الظهور الأول لوالتر بواليا "والتر بواليا قدم مستوى جيدًا في ظهوره الأول، ولكن بعد خروجه أصبح الملعب مفتوحًا، ولكنه في الوقت نفسه أهدر فرصة ثمينة قبل خروجه مباشرة من المباراة، ولكن بالطبع القادم سيكون أفضل للجميع".

سيد عبد الحفيظ: أتمنى أن يكون هدف كهربا من تسلل، واختيار حكم الفيديو غريب

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لا يعرف سبب إلغاء هدف محمود عبد المنعم كهربا ضد سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أمنيته بأن يكون قرار الإلغاء سليمًا وإلا ستكون هناك مشكلة.

أضاف في تصريحاته عقب الفوز "أتمنى أن يكون هدف كهربا من تسلل وإلا ستكون هناك مشكلة، الحكم محمود دسوقي تم اختياره 3 مرات كحكم فيديو لمباريات الأهلي واتخذ قرارات مثيرة للجدل سابقًا، كان لنا ركلة جزاء خلال مواجهة وادي دجلة ولم تُحتسب وسبق وألغي هدف تسلل بشكل خاطئ".

أضاف "من الغريب جدًا أن يُعين نفس حكم الفيديو لفريق واحد خلال 3 مباريات في الدوري. لو نجح سيراميكا اليوم في التعادل لتسبب إلغاء هذا الهدف في مشكلة كبيرة".

فيديو: أهداف مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2020-21

شاهد أهداف مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا. من هنا

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