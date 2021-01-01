أخبار الأهلي اليوم | نوير يؤكد صعوبة مواجهة الأحمر وما دار بين جنش وأفشة بعد القاضية ممكن

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 2 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 2 فبراير 2021.

نوير: السداسية حافز إضافي لنا، الأهلي بطل أفريقيا ومواجهته ستكون صعبة

أكد مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ على أن حلم الفوز بالسداسية خلال موسم واحد يُمثل دافعًا كبيرًا له ولزملائه للفوز بكأس العالم للأندية، موضحًا في نفس الوقت أنه لا يتوقع مهمة سهلة خاصة إن واجه النادي الأهلي المصري بطل أفريقيا. ( طالع التفاصيل )

الشناوي: أطمح للفوز بكأس العالم للأندية، وشرط واحد لتحقيق ذلك

أبدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي سعادته البالغة باللعب في كأس العالم للأندية بعد خوض غمار كأس العالم للمنتخبات مع المنتخب المصري صيف 2018 في روسيا، مشيرًا إلى أن الأمر يضع على كاهله مسؤولية كبيرة. ( طالع التفاصيل )

جنش: الشناوي حارس مرمى مصر الأول، وهذا ما قلته لأفشة بعد الهدف

قال محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك أنه فضل البقاء مع الفريق وتجديد عقده رغم تلقيه عدة عروض من أندية مصرية، مشيرًا إلى أن العلاقة بينه وبين زميله محمد أبو جبل هي داخل الملعب فقط. ( طالع التفاصيل )

الخطيب يتسبب في فشل انتقال ربيعة للمقاولون

أوضح محسن صلاح؛ رئيس نادي المقاولون العرب، أسباب فشل انتقال رامي ربيعة؛ مدافع الأهلي، إلى صفوف ناديه.

وقال صلاح، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "كنا نريد ضم ربيعة بشدة، واتفقنا على كل شيء معه، لكن كنا ننتظر موافقة محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي، ووقتها أغلق باب القيد، ففشلت الصفقة".

نقل مواجهة الأهلي والدحيل على قناة مفتوحة

أعلنت قناة بي إن سبورتس القطرية أنه سيتم إذاعة مواجهة الأهلي والدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، على القناة المفتوحة.

سوق الانتقالات: تعاقدات الأهلي والراحلون في ميركاتو شتاء 2021

تعرف على أخبار الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2021، وما هي الصفقات الجديدة ومن هم الراحلون عن المارد الأحمر في الميركاتو. ( طالع التفاصيل )