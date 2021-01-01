أخبار الأهلي اليوم | نصائح جوزيه للمونديال .. تحدي لاعبي الدحيل

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 28 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 28 يناير 2021.

"للقضاء على أخطاء الحكام الفجة" .. الأهلي يرسل 3 مطالب لاتحاد الكرة

أعلن النادي الأهلي، عن إرساله خطابًا رسميًا اليوم الأربعاء، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب خلاله بالتحقيق في 3 أمور، على خلفية مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وتعادل النادي الأهلي سلبيًا مع نظيره بيراميدز، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة العاشرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء الماضي. " اقرأ التفاصيل "

علي عفيف: لقاء الأهلي صعب .. سنواجه بطل إفريقيا ونادي القرن

تحدث علي عفيف لاعب الدحيل القطري عن مواجهة الأهلي المصري، في كأس العالم للأندية التي تنطلق خلال أيام هناك في قطر.

الأهلي بطل إفريقيا يشارك في بطولة كأس العالم للأندية ويبدأ مشواره أمام الدحيل بطل دوري نجوم قطر البلد المستضيف للنسخة المقبلة. " اقرأ التفاصيل "

لاعب الدحيل: لا نخشى الأهلي .. وسنفوز عليه بنتيجة كبيرة

أكد أحمد ياسر المحمدي، مدافع فريق نادي الدحيل القطري، على أن فريقه لا يخشى مواجهة الأهلي المصري، مشيرًا إلى أن الدحيل من أفضل الأندية بقارة آسيا حاليًا.

الأهلي "بطل إفريقيا" سيواجه الدحيل "بطل قطر" في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في الرابع من شهر فبراير المقبل، بالبطولة التي ستقام في قطر. " اقرأ التفاصيل "

جوزيه: الأهلي سيتخطى الدحيل .. وكيف تقارنون موسيماني بي؟

أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على أنه واثق من تخطي الفريق الأحمر لنادي الدحيل القطري، في دور الربع نهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي سيواجه الدحيل يوم 4 فبراير المقبل، بالدور الثاني، ضمن منافسات مونديال الأندية، الذي سيقام في قطر، خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير. " اقرأ التفاصيل "