أخبار الأهلي اليوم | تشكيل مواجهة الدحيل المتوقع .. وجيلبرتو يرفض مقارنته بمعلول

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 4 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 4 فبراير 2021.

الأهلي، الهلال، الاتحاد .. تعرف على تاريخ الفرق العربية في كأس العالم للأندية

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر هذا العام، بمشاركة ستة فرق وهم; الأهلي المصري، الدحيل القطري، بايرن ميونخ الألماني، بالميراس البرازيلي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بالإضافة إلى تيجريس المكسيكي.

وتمتلك الفرق العربية سجلًا حافلًا من المشاركات في البطولة، ويعد الأهلي المصري أكثر الأندية مشاركة فيها برصيد ست مشاركات، بينما حقق العين الإماراتي والرجاء المغربي أفضل مركز عندما حصلا على المركز الثاني. " اقرأ التفاصيل "

وجودهم مرفوض وثلاثة فقط مستمرون .. آخر جيل من الأهلي شارك في مونديال الأندية، أين هم الآن؟

2013 العام الذي كان آخر الخير على الأهلي المصري، قبل أن يأتي عام 2020، ظل جمهور الشياطين الحمر سبع سنوات يردد التاسعة يا أهلي، لكنها كانت تأبى الخضوع بعد أن خضعت له في 2013، عصيان غير مبرر بعد ذاك العام، فلم يحتضن كأس دوري أبطال إفريقيا بعدها ولم يصل العالمية من وقتها، قبل أن ينفك النحس بالعام الماضي..

آخر ظهور للشياطين الحمر بكأس العالم للأندية كان في 2013، وقتما استضافته المغرب، وحقق وقتها الأحمر المركز السادس بتلقيه هزيمتين أمام قوانجتشو إيفرجراند الصيني ومونتيري المكسيكي. " اقرأ التفاصيل "

جيلبرتو: أرفض مقارنتي بمعلول .. والأهلي يستحق التتويج بالمونديال

أكد الأنجولي سيباستياو جيلبرتو، لاعب النادي الأهلي السابق، على أن القلعة الحمراء تستحق الفوز ببطولة كأس العالم للأندية، متحدثًا عن المقارنات التي تحدث بينه وبين التونسي علي معلول، ومعلقًا على عدم نجاح تجربة ابن بلدته جيرالدو دا سيلفا.

الأهلي يستعد لانطلاقته في كأس العالم للأندية، بمواجهة الدحيل القطري، في مباراة ربع نهائي المونديال، حيث يواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا. " اقرأ التفاصيل "

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الدحيل

استقر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع:علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا أو حسين الشحات، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر.