أخبار الأهلي اليوم | طبيعة إصابة هاني وتعليق موسيماني على إهدار بواليا لكثير من الفرص

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 26 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 26 يناير 2021.

المزيد من الفرق

ما هو قانون الضربات الحرة؟ وهل كان هدف الأهلي الملغي في بيراميدز صحيحًا؟

هناك العديد من اللغط المحيط بالتحكيم في كرة القدم منذ قديم الأزل، وكثيرًا ما لاحظنا الكثير من الأخطاء للحكام خاصةً فيما يخص احتساب ركلات الجزاء. ( طالع التفاصيل )

إكرامي يقف بالمرصاد وبواليا يهدر السهل .. الأهلي وبيراميدز يتعادلان

حسم التعادل السلبي دون أهداف مواجهة الأهلي أمام بيراميدز، على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز. ( طالع التفاصيل )

طبيعة إصابة محمد هاني

أوضح أحمد أبو عبلة؛ طبيب الأهلي، طبيعة إصابة محمد هاني؛ ظهير أيمن الفريق، الذي خرج مصابًا بعد مرور عشر دقائق فقط من مواجهة الليلة أمام بيراميدز.

وقال أبو عبلة، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، إن اللاعب اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، لذلك فضل الجهاز الفني استبداله للحفاظ عليه، على أن يجري أشعة سونار غدًا الأربعاء، للاطمئنان على حالته.

موسيماني: بواليا ينقصه التهديف فقط

علق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، على إهدار والتر بواليا؛ مهاجم الفريق، للعديد من الفرص السهلة، خلال مواجهة بيراميدز ومنذ تعاقد النادي معه.

وقال موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة بيراميدز: "بواليا مهاجم جيد ويشكل خطورة على مرمى الخصوم، لكن ينقصه فقط التوفيق لهز الشباك، حزن لعدم تسجيله في مواجهة بيراميدز، فهذا ما كان ينقصه لتكليل مجهوده".

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

يخوض الأهلي مساء اليوم مواجهة من العيار الثقيل أمام بيراميدز في الدوري المصري، وقد اختار مدربه بيتسو موسيماني الدفع بمحمد شريف في الهجوم بدلًا من والتر بواليا.

التشكيل المتوقع للأهلي مساء اليوم أمام بيراميدز يضم:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني

الوسط الدفاعي: أليو ديانج - حمدي فتحي

الوسط المهاجم: محمود عبد المنعم كهربا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

المصادر الصحفية المتابعة أكدت وجود إمكانية لتواجد عمرو السولية في الوسط، مع إمكانية لعب طاهر محمد طاهر بدلًا من كهربا.

الأهلي يُوافق على طلب الإسماعيلي بشرط واحد

قال عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في النادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي أبلغ علي أبو جريشة أنه موافق على انضمام أي لاعب من الفريق للدراويش بالإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

واشترط الخطيب كما أوضح القيعي شرطًا واحدًا هو موافقة اللاعب المعني على تلك الخطوة، إذ قال لأبو جريشة "أي لاعب ستنجح في إقناعه باللعب للإسماعيلي سأوافق على انتقاله، وسأرشح لك بعض اللاعبين الصاعدين للانضمام للدراويش".

يُشار إلى أن الإسماعيلي طلب التعاقد بالإعارة مع الثلاثي رامي ربيعة ومروان محسن ومحمد محمود.

25 مباراة .. نتائج الأهلي مع الحكم جهاد جريشة

عينت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري مساء اليوم الثلاثاء.

جريشة بدأ التحكيم لمباريات الأهلي موسم 2006-2007 وقد أدار منذ ذلك الوقت 25 مباراة للمارد الأحمر، نجح الأهلي في الفوز بـ17 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 6 مباريات.

وأشهر جريشة 57 بطاقة صفراء في وجه لاعبي الأهلي بجانب 5 حمراء، وقد احتسب لصالح الفريق 7 ركلات جزاء و3 ضده.

فيديو | رمضان صبحي بين طريقي علاء ميهوب وحسام حسن