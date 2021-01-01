أخبار الأهلي اليوم | أجايي ينافس على جائزة الأفضل بدوري الأبطال وخليفة الشناوي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 18 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 18 فبراير 2021.

سلبية المسحة قبل لقاء سيمبا

أعلن النادي الأهلي سلبية مسحة كافة لاعبيه والجهاز الطبي والفني والإداري، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا، في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تطير البعثة غدًا الجمعة لتنزانيا، على أن تقام المباراة في 23 من الشهر الجاري.

أجايي ينافس على جائزة الأفضل بدوري الأبطال

دخل النيجيري جونيور أجايي؛ لاعب الأهلي، ضمن اختيارات الاتحاد الإفريقي "كاف"، للمنافسة على لقب أفضل لاعب بالجولة الأولى من دور المجموعات في دوري الأبطال.

الأهلي كان قد واجه المريخ السوداني، وحقق الفوز بثلاثية سجلها محمد مجدي "أفشة" ومحمود عبد المنعم "كهربا" ووالتر بواليا.

مدرب أسوان: عمر رضوان خليفة الشناوي

يرى علاء عبد العال؛ المدير الفني لأسوان، أن حارس مرمى فريقه عمر رضوان، سيكون خليفة محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأهلي، في الملاعب، مشيدًا بما يقدمه.

وقال عبد العال، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت": "رضوان أحد أبناء الأهلي وأتوقع له التألق في السنوات المقبلة، فهو يسير على نهج الشناوي وسيكون خليفته بالملاعب، لكنه عليه أن يواصل التألق ويحافظ على مستواه".