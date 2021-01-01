ريجيكامب يحسم موقف ميتريتسا من مباراة الأهلي والشرطة

مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

حسم لورينت ريجيكامب المدير الفني للأهلي السعودي موقف الجناح الروماني ألكساندرو ميتريتسا من مواجهة الشرطة العراقي في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

الجناح المتميز كان قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الدحيل القطري الأخيرة في دوري الأبطال، وقد أجرى عدة اختبارات طبية اليوم الثلاثاء لحسم موقفه من مواجهة الشرطة يوم غدٍ الأربعاء.

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المدرب ريجيكامب حسم الأمر تمامًا بالتأكيد خلال المؤتمر الصحفي على استبعاد ميتريتسا من اللقاء لعدم جاهزيته، مما يعني أن عبد الرحمن غريب سيكون الجناح الأساسي في المباراة.

المدرب الروماني أكد خلال تصريحاته أن المباراتين القادمتين ضد الشرطة صعبتين ولا بديل عن الفوز بهما للحفاظ على فرص التأهل للدور القادم، مشيرًا إلى أن الأجواء حول الفريق ليست الأفضل لكن الجميع مطالب ببذل أقصى جهد ممكن خلال الـ90 دقيقة.

يُشار إلى أن الأهلي افتتح مشواره في دور المجموعات بالخسارة أمام استقلال طهران، قبل أن يتعادل مع الدحيل القطري 1-1 بهدف في اللحظات القاتلة من عمر السومة.