أثار الإعلامي الرياضي محمد البكيري جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي، مساء يوم الخميس؛ وذلك بعد صدور قرار مهم في عملاق جدة الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية.
هذا القرار المهم؛ هو تعيين خالد فقيه رئيسًا للجنة التدقيق في شركة النادي الأهلي، بشكل رسمي.
فقيه أعرب عن تشرفه بتولي هذا المنصب؛ مؤكدًا أنه يتطلع إلى الإسهام في تطوير المنظومة المؤسسية في الأهلي، وتعزيز الحوكمة.
منصب فقيه يشعل الجدل
وفي هذا السياق.. زعم البكيري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن فقيه تولى هذا المنصب؛ للقيام بعملية التدقيق المالي داخل قلعة الراقي، من الأساس.
وكتب البكيري؛ بخصوص ذلك: "هل وصل الحال بالنادي الأهلي، أن تدخله أول لجنة تدقيق مالي في تاريخه؟!".
ليس هذا فقط؛ بل إن الإعلامي الرياضي تساءل عن سبب عدم الحزم في عمليات التدقيق المالي منذ البداية، في بعض أندية صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وأشار البكيري إلى أن عملية التدقيق المالي؛ كان يجب أن تبدأ مع أول عقد يتم توقيعه، في الأندية التابعة لصندوق الاستثمارات.
ويعاني الأهلي من أزمات فنية وإدارية كبيرة؛ أدت إلى تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
ورغم تراجع النتائج؛ لم يقم الأهلي بـ"إقالة" مديره الفني الهولندي مارينو بوسيتش، حيث يُقال إن ذلك يعود إلى ارتفاع قيمة الشرط الجزائي في العقد.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".