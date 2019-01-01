الأهلي: حسام عاشور جاهز للقاء سموحة

هل يحافظ الأهلي على صدارة الدوري؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي، عن جاهزية حسام عاشور لاعب وسط وقائد الفريق الأحمر، للمشاركة في مباراة سموحة.

الأهلي سيواجه سموحة مساءء يوم السبت المقبل، بالجولة 32 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الموقع الرسمي للنادي الأهلي أكد على أن الجهاز الفني اطمئن على حالة اللعب، والذي كان يعاني من نزلة برد خلال اليومين الماضيين.

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حسام عاشور سيشارك بشكل طبيعي خلال تدريبات الفريق غدٍ الثلاثاء، بعدما يخضع للكشف الطبي.

وعلى جانب آخر، يعود محمد محمود لاعب وسط الأهلي إلى القاهرة منتصف شهر مايو الجاري، قادمًا من ألمانيا.

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محمد محمود يواصل برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة التي لحقت به بقطع في الرباط الصليبي بالركبة.