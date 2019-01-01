سيد عبد الحفيظ يكشف عن صفقة جديدة للأهلي ويؤكد: لا مشكلات بالدفاع

مدير الكرة بالقلعة الحمراء يوجه نصيحة لكهربا

أكد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن ناديه على وشك الإعلان عن صفقة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، رافضًا توجيه الانتقادات لخط دفاع الفريق.

المارد الأحمر حقق الفوز اليوم الأحد، أمام حرس الحدود بصعوبة بهدف وحيد، سجله لاعب الوسط عمرو السولية، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ، حول المباراة، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "كنا نعرف من البداية أن مواجهة الحرس ثقيلة للغاية، خاصةً وأن مدربه هو طارق العشري، واحد من أكثر المدربين تميزًا في مصر، لكننا نعرف أسلوبه جيدًا، ولو كانت فرصة جونيور أجايي التي أتيحت له في أول ربع ساعة من المباراة، قد سكنت الشباك، لكنا قد شاهدنا مباراة مفتوحة".

بسؤاله عن الصفقات المنتظرة في الشتاء، أوضح: "حتى الآن تعاقدنا مع كهربا فقط، هو لاعب مميز للغاية ومستعد للتحدي الكبير الذي ينتظره، لكن عليه أن يعلم أن الأهلي مختلف في كل شيء؛ سواء تعامل أو بطلات أو شخصية أو تفكير، وتحت مدرسة الأهلي لا بد أن يفهم أن الأمور ليست سهلة، ونحن نثق به".

وأضاف: "هناك صفقة ثانية سنعلن عنها خلال فترة قصيرة، لأننا نرغب أن نستفيد من اللاعب في بداية يناير، لكننا لن نعلن عن أي شيء حاليًا، لأنه قد تحدث متغيرات، ونحن نسير حتى الآن على حسب طلبات واحتياجات رينيه فايلر؛ المدير الفني".

عن حاجة المارد الأحمر لمدافع، علق مدير الكرة: "نحن نحدد قائمتنا بحسب المراكز وليست الأسماء، لدينا في الدفاع ياسر إبراهيم؛ أيمن أشرف، رامي ربيعة، سعد سمير ومحمود متولي، قد يكون بينهم إصابات فقط، لكن ليس لدينا أي أزمة في الدفاع".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 18 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الفريق العسكري عند عشر نقاط في المركز الثامن.