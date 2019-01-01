سيد عبد الحفيظ: كفى إثارة بلبلة.. جيرالدو مُقيد أفريقيًا

الأنجولي سيشارك لأول مرة مع الأحمر في دوري الأبطال بعدما انضم في يناير الماضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن الأنجولي جيرالدو؛ لاعب الفريق، تم قيده في قائمة الفريق المشارك بدوري أبطال أفريقيا، واصفًا ما يتردد في هذا الشأن بـ"إثارة البلبلة".

وكان الأهلي قد أرسل قائمته الأفريقية المكونة من 26 لاعبًا في 31 من يوليو الماضي، على أن يضيف إليها أربعة لاعبين آخرين في يناير المقبل. (طالع القائمة)

عبد الحفيظ قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "ما تردد عن عدم قيد جيرالدو كلام عارٍ تمامًا من الصحة، وهدفه إثارة البلبلة قبل بدء الفريق مشواره الأفريقي".

وأضاف: "الأمور الفنية والإدارية بالفريق تسير على ما يرام بالتنسيق الكامل بين الجهاز الفني ولجنة التخطيط ومحمود الخطيب؛ رئيس النادي".

مدير الكرة اختتم: "الكل يقوم بدوره على أكمل وجه من أجل مصلحة الأهلي وتحقيق طموحات وأهداف أعضاء الأهلي وجماهيره على المستويات كافة".

يذكر أن المارد الأحمر يستهل مشواره الأفريقي الجديد بملاقاة اطلع بره بطل جنوب السودان في 11 من الشهر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب دور الـ64، على أن يقام لقاء الإياب في 23 من الشهر نفسه على الملعب ذاته.