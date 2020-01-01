مهند عسيري يتحدث عن تأثير السومة على كثرة إصاباته والمهاجم الأفضل في الدوري

مهاجم الأهلي تطارده الإصابات دائمًا، وأجرى الموسم الجاري عمليتين جراحيتين

أوضح مهند عسيري؛ مهاجم الأهلي السعودي، سبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها، مؤكدًا أنه لا يحزن لجلوسه احتياطيًا للمهاجم السوري عمر السومة.

مهاجم الراقي رافقته الإصابات خلال الموسم الجاري، إذ أجرى في بدايته عملية لتنظيف الركبة وإعادة بناء الغضروف، ثم أجرى جراحة أخرى في يناير الماضي، يغيب على إثرها أربعة أشهر.

وقال عسيري، خلال تصريحاته لقناة "دبي الرياضية": "الإصابات واردة، لكني عندي كانت زائدة، وأود أن أوضح للجمهور نقطة أن اللاعب عندما يجلس كثيرًا على الدكة، أنا أجلس شهر أو شهرين، لأن عمر السومة في الملعب دائمًا، وهذا لا يحزنني بل مستحيل أن أغضب لذلك، فهو هداف الدوري ثلاث مرات وأتمنى أن يحصل عليها الموسم الجاري أيضًا، هو يفيد الفريق كثيرًا".

المزيد من الفرق

مواجهة الأهلي والفيحاء - أرقام مميزة قبل المباراة المرتقبة في الدوري السعودي

وأضاف: "أغيب شهر أو شهرين للإصابات، وعندما أعود أكون على مقاعد البدلاء، وفور أن يدفع بي المدرب أبذل قصارى جهدي كي أساعد الفريق، لذلك أتعرض للإصابات، لأنني ألعب بعد مدة من الجلوس، والتدريبات ليست كافية فهي تختلف تمامًا عن المباريات".

مهاجم الراقي تابع: "ليس لدي أي مشكلة في الجلوس احتياطيًا، فمن يفيد الفريق أكثر هو من يشارك، والسومة هو هداف الدوري وله حق المشاركة".

بسؤاله عن أفضل مهاجم حالي في الدوري السعودي: "بالنسبة لي عمر السومة، لأنه بعدما يرجع من إصابة يكون جاهزًا أيضًا، وبعده عبد الرزاق حمد الله، فهو لاعب هادئ في الـ18 ويتوقع أي كرة، ومن يتوقع أي كرة هو من يسجل، وهو التوقع عنده 100%، والهدوء مهم للغاية لأي مهاجم".

يذكر أن عسيري لم يشارك الموسم الجاري سوى في مباراتين فقط بواقع 28 دقيقة في كلتيهما، وصنع خلالهما هدف وحيد.