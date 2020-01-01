دجانيني أولى ورطات مؤمنة ويضع الأهلي في مأزق قبل مواجهة الوحدة

الراقي يستهل مشواره اليوم في دوري أبطال آسيا دون وجود دجانيني

تسبب الرأس الأخضري دجانيني تفاريس؛ مهاجم أهلي جدة السعودي، في هجوم عدد من الجماهير على مجلس الإدارة الجديد برئاسة عبد الإله مؤمنة، بعدما تخلف عن السفر مع بعثة الفريق إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية.

الراقي يتواجد حاليًا في أبو ظبي استعدادًا لمواجهة الوحدة الإماراتي، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن دجانيني تخلف عن السفر مع البعثة، إثر تأخر إقلاع رحلته من العاصمة الفرنسية "باريس"، بسبب العواصف الممطرة التي اجتاحت أوروبا بالأمس.

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اللاعب هبط في باريس كترانزيت قادمًا من مدينة لشبونة البرتغالية، التي كان يوجد بها لشراء منزل جديد لأسرته، لكنه لم يستطع استكمال الرحلة إلى الإمارات، لإلغاء كافة رحلات الطيران بالأمس بسبب العواصف.

وهاجم جمهور النادي الجداوي إدارة النادي، لسماحها للرأس الأخضري بالسفر إلى لشبونة، في الوقت الذي يستعد به الفريق لاستهلال مشواره الآسيوي، وهو يعاني من غياب ثنائي الهجوم عمر السومة ومهند عسيري.

يذكر أن الراقي ينافس في البطولة القارية رفقة المجموعة الأولى رفقة الشرطة العراقي، استقلال طهران الإيراني والفريق الإماراتي.