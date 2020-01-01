طلب خاص من السومة إلى جمهور الكويت قبل مواجهة استقلال طهران

المهاجم السوري على رأس بعثة الأهلي المتجهة إلى الكويت

تشهد مواجهة استقلال طهران الإيراني عودة السوري عمر السومة؛ مهاجم أهلي جدة السعودي، إلى الملاعب من جديد بعد غياب استمر قرابة الثلاثة أسابيع.

السوري كان قد تعرض للإصابة بخلع في الكتف خلال مواجهة أبها بالجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاض على إثرها برنامج علاجي وتأهيلي خلال الأسابيع الماضية.

وغادرت بعثة الراقي قبل قليل المملكة السعودية متجهة إلى الكويت، لملاقاة الفريق الإيراني، على استاد جابر الأحمد الدولي، بعد غدٍ الإثنين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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وكتب السومة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نستودعكم الله … إلى الكويت الحبيبة … حبايبنا بالكويت لا تبخلوا علينا بحضوركم ومساندتكم لنا يوم الإثنين".

نستودعكم الله ... إلى الكويت الحبيبه... حبايبنا بالكويت لا تبخلونا علينا بحضوركم ومساندتكم لنا يوم الإثنين 🙏🏼🙏🏼💚💚 pic.twitter.com/AWh6qm0SCW — Omar Al Somah (@omaralsomah) February 15, 2020

الراقي كان قد استهل مشواره الآسيوي بالتعادل أمام الوحدة الإماراتي بهدف لكل منهما، على استاد آل نهيان.

ويتساوى الفريق الجداوي مع كافة فرق مجموعته الآسيوية بنقطة وحيدة لكل منهم، لكن يحتل الوصافة بفارق الأهداف خلف الاستقلال، ويأتي الشرطة العراقي ثالثًا ثم الوحدة.

يذكر أن المدرب الوطني مازن بهلكي يقود الأهلي فنيًا خلال مواجهة الاستقلال، إذ لم يغادر المدير الفني السويسري كريستيان جروس مع الفريق، تمهيدًا لإصدار قرار إقالته بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.