ما السر وراء عدم إقالة جروس رسميًا حتى الآن؟

مجلس الأهلي منع المدرب السويسري من السفر مع الفريق إلى الكويت، لكن رغم ذلك لم يصدر قرار إقالته

تدور تساؤلات عدة داخل رؤوس جمهور أهلي جدة السعودي حول مصير السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للفريق، خاصةً وأنه لم تتم إقالته بشكل رسمي حتى الآن ، في الوقت الذي يتولى المدرب الوطني مازن بهلكي المسؤولية الفنية للفريق.

مجلس النادي الجداوي برئاسة عبد الإله مؤمنة، والأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة، قررا عدم السماح لجروس بالسفر مع بعثة الفريق المتجهة إلى الكويت لمواجهة استقلال طهران الإيراني، لكن في الوقت نفسه مرت أكثر من 48 ساعة ولم يصدر قرار الإقالة رسميًا.

وليد الخضير؛ مراسل برنامج "الدوري مع وليد" أوضح أن مؤمنة ومنصور بن مشعل اجتمعا مع جروس عقب مواجهة الوحدة في الدوري المحلي، وأخبرانه بقرار عدم سفره مع الفريق إلى الكويت إلا أن ما يعطل مجلس مؤمنة عن اتخاذ قرار فسخ تعاقد المدرب السويسري بشكل رسمي هو أنه لم تستلم الإدارة الجديدة حتى الآن مهام عملها من الإدارة السابقة برئاسة أحمد الصائغ، لوجود شركة خارجية تدقق في الأمور المالية، ومن المنتظر أن ينتهي عملها خلال يومين، مشيرًا إلى أنه لا تزال الهيئة العامة للرياضة موجودة يوميًا في النادي، لحين تسليم المجلس الجديد مهام عمله.

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ونفى الخضير تمامًا من مصادره داخل الراقي أن يكون المدرب الوطني صالح المحمدي هو المدير الفني القادم للفريق، مؤكدًا أن بهلكي سيستمر في منصبه كمدرب مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب جديد’، على الرغم من تأكيدات المحمدي باتفاقه مع مجلس الراقي.

وأشار مراسل "الدوري مع وليد" أنه حتى الآن لم تتضح الصورة بشكل كبير حول مصير جروس وما إذا كان سيتم بالفعل إقالته بعد تسلم المجلس مهامه أم أن الإدارة ستتناقش معه وتضع بعض الشروط ثم يعود لقيادة الفريق مرة أخرى.

يذكر أن الراقي يلاقي الاستقلال في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الإثنين بتوقيت المملكة السعودية، على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكان الفريق الجداوي قد استهل مشواره القاري بالتعادل أمام الوحدة الإماراتي بهدف لكل منهما، لتتساوى كافة فرق المجموعة الأولى؛ الاستقلال، الأهلي، الشرطة العراقي والوحدة، في النقاط برصيد نقطة لكل منهم.