بعد المكافآت - تركي آل الشيخ يعود للرئاسة الشرفية بأغنية جديدة للأهلي

الوزير السعودي يتغنى بتاريخ القلعة الحمراء

يستعد تركي آل الشيخ؛ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري ومالك نادي ألميريا الإسباني ووزير هيئة الترفيه السعودية، لإطلاق أغنية جديدة يتغنى بها بتاريخ القلعة الحمراء بعد عودته من جديد للمنصب الشرفي.

الوزير السعودي كان تصالح مع محمد الخطيب؛ رئيس الأهلي، ومجلس إدارته، حيث رفض الأخير قبول استقالة آل الشيخ من الرئاسة الشرفية، مؤكدًا أنها ليست من مبادئ القلعة الحمراء، لتعود الحياة لطبيعتها بين الثنائي. (طالع التفاصيل)

وبعدما أعلن الرئيس الشرفي عن رصده لمكافأة كبيرة للاعبي المارد الأحمر، حال النجاح في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا (طالع التفاصيل)، يجهز أغنية جديدة، لتكون مفاجأة لجمهور القلعة الحمراء.

وكشف آل الشيخ عن جزء من الأغنية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيها:

نادي القرن رقم واحد في العالم أجمــع .. جماهير مخلصة بتخلي الملعب كله يولع

أسياد إفريقيا ولينا في كل مكان علامات .. روح الفانلة الحمرا دي سر الإنجازات

الكل كوم والأهلي كوم .. الأهلي ده نادي النجــــوم

دايما في قلبي و علمه في إيدي .. بهتف باسمه كل يوم

وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الأهلي نادي القرن مش أي نادي

ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي

بطولات كتير طب زينا ميـــن .. و افتكروا لو كنتم ناسييــــن

الأهلي أهلي وروحي وناسي .. ده تاريخ كبير وبقاله سنين

وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الأهلي نادي القرن مش أي نادي

ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي

يذكر أن الأهلي يطير غدًا الخميس، إلى السودان، لملاقاة الهلال في الأول من فبراير المقبل، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج المارد الأحمر لنقطة وحيدة من مواجهة الفريق السوداني حتى يتأهل لربع النهائي، إذ يتصدر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، يليه النجم الساحلي التونسي بتسع نقاط، متفوقًا على الهلال بفارق الأهداف، ويحل بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.