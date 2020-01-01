بريزينتيشن تكذب بيراميدز: تستخدمون حرمان جمهور الأهلي للضغط علينا

بيراميدز هدد بعدم إذاعة مواجهته أمام الأهلي

أصدرت شركة "بريزينتيشن سبورت" الراعية للدوري المصري، بيانًا رسميًا للرد على تهديد نادي بيراميدز بعدم إذاعة مواجهته أمام الأهلي، نافيةً جملة وتفصيلًا ما ذكره بيان القلعة الزرقاء.

بيراميدز كان قد هدد بعدم إذاعة مواجهته أمام المارد الأحمر، بداعي عدم التزام الشركة الراعية بتوقيع عقود البث الفضائي منذ بداية الموسم. (طالع التفاصيل)

وجاء رد الشركة الراعية في بيان مطول جاء نصه كالتالي:

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أفاد منتصر النبراوى رئيس مجلس إدارة شركة بريزينتيشن سبورت بأن الشركة تحترم كافة الأندية والاتحادات الرياضية بكافة مجالات الرياضة عامة ومجال كرة القدم خاصة.

وقامت الشركة باحترام كافة الجهات والتواصل معهم للسعى للوصول إلى اكبر استفادة لجميع الأطراف فى ظل الظروف التى تمر بها الصناعة فى الوقت الحالى، وأن الشركة تقف على حد سواء من كافة الأطراف والتى تقوم الشركة برعايتها سواء أندية أو اتحادات رياضية

إلا أن الشركة فوجئت فى صباح اليوم ببيان صادر عن نادى بيراميدز به بعض المعلومات المغلوطة والغير واضحة تماماً ، والذى يحمل شركة بريزنتيشن سبورت المسئولية، وعليه فإن مجلس إدارة الشركة برئاسة الأستاذ منتصر النبراوى قد قرر توضيح موقف الشركة كاملا أمام الرأى العام من تلك الإدعاءات:-

قامت الشركة بعقد إجتماع مع إدارة النادى الجديدة قبل بدء الموسم بأكثر من شهر تقريبا، للتفاوض على حقوق النادى التسويقية والتليفزيونية.

وقد أرسلت الشركة عرضا رسميا بالحقوق المطلوب استغلالها، ومدة استغلالها، مصحوبا معها العرض المالى والمقدر من قبل الشركة.

ردت إدارة النادى (شفويا) بعد أسبوعين من تقديم العرض بتعديل العرض ليشمل الحقوق التليفزيونية فقط دون الحقوق التسويقية.

قامت الشركة بعقد إجتماع ثانى مع مسؤولي النادى للتفاوض على شكل وقيمة تلك الحقوق، وعليه قامت الشركة بتعديل العرض كما طلبت إدارة النادى، وذلك للمرة الثانية.

لم ترد إدارة النادى على عرضنا، بالرغم من محاولاتنا بصعوبة الاتصال بمسؤولي النادى نظرا لتواجدهم دائما خارج البلاد.

بعد محاولات عدة سواء بالاتصال التليفوني أو من خلال رسائل، قامت إدارة النادى بالرد من خلال خطاب لا يحمل أي توقيع او ختم، رافضين العرض جملة وتفصيلاً مطالبين بقيم مالية تساوى القيمة التسويقية لأندية جماهيرية عريقة، بل أكثر من هذا قامت بوضع شرط أن العقد لمدة موسم واحد فقط، ورفض التفاوض تماما بل الحديث فى الامر إلا إذا تمت الموافقة على هذه الشروط. مع العلم أن الشركة قبل أن تقوم بتقديم أية عروض رسمية لأية أنواع من الرعايات تقوم بدراساتها طبقاً للسوق المصرى وبناء عليه تقوم بتقييم المبالغ والأسعار الخاصة بالرعايات طبقاً والقيمة السوقية لكل جهة تقوم الشركة بالتعاقد معها.

ومما سبق يتضح أن الشركة قد التزمت بجميع الامور المهنية والفنية فى التفاوض وإرسال العروض، ولكن تبدو رغبة القائمين على إدارة النادى فى إدارة الأمور التفاوضية بإتجاه واحد فقط، وهو إتجاههم فقط.

وقد تعرض البيان بأن النادى لديه مستحقات لدى الشركة، وفى هذا الصدد نود أن نوضح أن الادارة الحالية قد استلمت زمام الامور منذ بدء الموسم الحالى فقط، وأن جميع التعاملات المالية والعقود المبرمة مع الإدارة السابقة تفيد بأن الشركة هى التى لديها مستحقات لدى إدارة النادى السابقة وليس العكس، وعليه فإذا كانت الادارة الحالية قد استحوذت على النادي بما له وبما عليه فإنه يحق لشركة بريزنتيشن مطالبة النادى بجميع المستحقات السابقة.

وإذ يشهد العديد من الاندية التى تتعامل معها الشركة بأن الأوضاع المالية مستقرة إلى حد كبير عن المواسم السابقة، بالرغم من الازمة المالية التى تمر بها الصناعة فى الوقت الراهن.

وتطرح الشركة تساؤلا هاما لمسئولى النادى لماذا فى هذا التوقيت بعد مرور 16 اسبوع من الدورى يطالب النادى بحقوقه، وقبل مباراة النادي الأهلي ذات الجماهيرية، واستخدام أسلوب حرمان جماهير النادي الأهلي كوسيلة ضغط وليس وسيلة تفاوض مهنية قد تقدمت بها الشركة سابقا.

إذ أن الشركة تنأى عن الدخول فى معارك وضغط بهذا الأسلوب وأن التفاوض الخاص بتلك الأمور يكون داخل الغرف المغلقة وليس عن طريق وسائل الإعلام، فإن الشركة تخلى مسئوليتها عن ما صدر بالبيان المذكور جملة وتفصيلاً وأن الشركة على استعداد للتفاوض على القيم التسويقية الخاصة بالحقوق التليفزيونية لنادى بيراميدز

وأن الشركة تحترم وتقدر نادى بيراميدز ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية ونؤكد أن إدارة الشركة تقف على حد سواء من كافة الجهات وتبذل كافة الجهود للوصول إلى أفضل مداخيل لهم والرقى بصناعة كرة القدم.

وفى النهاية، تود الشركة بأنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع الاندية وجماهيرها، ولكن نستنكر أساليب غير محترفة قد تضر بمصالح الكرة المصرية.

ملحوظة لدى الشركة جميع المكاتبات والمستندات والرسائل التى تمت بين الشركة والنادى.

يذكر أن مواجهة الأزرق والأحمر من المقرر أن تقام بعد غدٍ الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الشياطين الحمر جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.