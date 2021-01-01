الأهلي يكشف حقيقة عرض بيراميدز لأجايي، ومستقبل الشحات وكهربا

مدير التعاقدات بالنادي يكشف كل الأسرار

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي استمرار الثلاثي جونيور أجايي وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا مع الفريق، نافيًا كل التقارير التي تتحدث عن رحيلهم بعد وصول عروض جيدة لهم داخلية وخارجية.

المسؤول الشاب في القلعة الحمراء أدلى بتصريحات لبرنامج "اللعيب" بدأها بالقول عن وضع الشحات "كل ما يُثار حول وجود عرض لحسين الشحات ورحيله عارٍ تمامًا عن الصحة، نحن مازلنا بعيدون عن فتح باب الانتقالات والوقت مبكر جدًا على مثل هذا الحديث، لكن اللاعب مستمر معنا لأنه أحد العناصر المهمة وله أدوار رئيسية في الفريق، كل ما يُثار حوله مجرد اجتهادات إعلامية".

وأضاف توفيق حول وضع كهربا "لا يوجد أي مشاكل مع كهربا، هو لاعب ملتزم تمامًا، وأي سلوكيات قام بها لا تتناسب مع الأهلي تعامل معها مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، هو لاعب محبوب من زملائه وقريب منهم ومستمر معنا بالتأكيد".

وأكد مدير التعاقدات عدم وجود أي مشاكل في موقف رامي ربيعة بعد فشل انتقاله للمقاولون العرب في انتقالات يناير، كما وصف الحديث عن وصول عرض جديد لأجايي من بيراميدز بأنه "مجرد كلام".

وأتم "بعض الأطراف تريد خلق "شوشرة" حول الفريق حاليًا خاصة في ظل حالة الاستقرار التي يعيشها، ليس هناك أي عروض من داخل أو خارج مصر لأجايي، وحتى لو كان هناك عروضًا لأي لاعب فالوقت مازال مبكرًا جدًا على فتح باب الانتقالات".

يُشار إلى أن الأهلي يتواجد حاليا في تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.