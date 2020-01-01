بيراميدز يشكو إبراهيم نور الدين ويطالب بحكام أجانب لمواجهاته أمام الأهلي والزمالك

الأزرق يتهم الحكم بالتسبب في خسارته أمام الأهلي

أرسل نادي بيراميدز شكوى رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد الحكم إبراهيم نور الدين، الذي أدار مواجهة الأزرق أمام الأهلي، حيث اتهمه الأول بالتسبب في خسارة فريقه للمباراة.

المباراة حسمها المارد الأحمر في اللحظات الأخيرة، ليفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

واعترض لاعبو الأزرق بقوة على قرار حكم المباراة باحتساب الهدف الثاني للأحمر صحيحًا، بداعي وجود كرتين في الملعب، ليشهر نور الدين الكارت الأحمر المباشر في وجه الثنائي أحمد أيمن منصور ورجب بكار، لاعتراضهما بطريقة غير لائقة.

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وجاء نص البيان كالتالي: "شاهد الجميع كيف أن الحكم احتسب كرة الهدف الثاني ضربة مرمى لبيراميدز قبل أن يعود ويحتسبها ركلة ركنية، واحتسب الهدف رغم أن الكرة تم تنفيذها من لاعبي الأهلي أثناء حديثه مع لاعبي وحارس مرمى بيراميدز، ولم يكترث لوجود كرتين في الملعب أثناء تنفيذ اللعبة.

"تاريخ مشكلات إبراهيم نور الدين وأزماته في المباريات التي يديرها لا تخفى على أحد، وعلى رأسها لقاء الترجي والفيصلي في نهائي البطولة العربية باستاد الإسكندرية، فكيف يتم تعيين نور الدين بتاريخه الحافل بالأزمات لإدارة مباراة بقوة لقاءات بيراميدز والأهلي؟".

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وأضاف: "لجنة المسابقات تحاسب المخطئ من الأجهزة الفنية واللاعبين، من يحاسب الحكم المخطئ؟ خاصة بعد خروجه بتصريحات على قناة الحدث عقب المباراة، في مخالفة لتعليمات عدم الحديث بالنسبة للحكام، كما وضع صورة مهينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لاستفزاز النادي بعد اللقاء.

"نطالب بالتحقيق مع إبراهيم نور الدين بعدما شاهد الجميع كيف تسبب بأخطائه في خسارة الفريق لثلاث نقاط، بعدما غيّر قراره في كرة الهدف بدون سبب مفهوم، بل وتدخل بالحديث مع لاعبي بيراميدز، ما تسبب في إرباكهم، وتسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي، ومن قبله احتساب هدف التعادل للمنافس من تسلل واضح، بل والإمعان في تصرفاته الغير مبررة بإشهار البطاقة الحمراء للاعبين من الفريق بحجة قيامهما بالاعتراض على قراره الغريب باحتساب الهدف الثاني".

وتابع: "كما لم يقم الحكم بواجبه نحو حماية لاعبي بيراميدز من عنف لاعبي الفريق المنافس خلال المباراة، وما ترتب عليه خروج نجم الفريق عمر جابر مصابًا في الشوط الأول وخسارة جهوده في ظل الغيابات الكثيرة في القوام الأساسي للفريق قبل بداية المباراة".

واختتم: "لجنة الحكام شاهدت أخطاء الحكم نفسه ضد الفريق في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت يوم 16 يناير الماضي ما أفقد الفريق الفوز، وقرر النادي حينها استكمال اللقاء رغم الأخطاء حفاظًا على المسابقة وانتظامها".

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بفارق 13 نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة.