فيديو | رمضان صبحي بين طريقي علاء ميهوب وحسام حسن

رمضان صبحي سيواجه فريقه السابق مساء اليوم

هدف .. رمضان صبحي يُحرز هدفه الأول ضد الأهلي. سيتوقف الزمن عند تلك اللحظة، لاعب الأحمر السابق سينضم لقائمة من القدامى الذين زاروا مرمى ناديهم السابق بعد الرحيل عنه، قائمة تضم أسماءً بارزة في التاريخ مثل حسام حسن وعلاء ميهوب وشادي محمد. ويبقى السؤال، أي طريق سيختاره "ناشئ الأهلي" بعد الهدف؟ والذي دون شك سيعكس صورًا ستبقى خالدة في ذاكرة الجماهير.

الجناح المصري أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا بعدما رفض البقاء نهائيًا مع النادي الأهلي الذي تخرج من قطاع ناشئيه ولعب معه الموسم ونصف الأخيرين معارًا من ناديه الإنجليزي، مفضلًا الانتقال إلى بيراميدز الذي قدم له عرضًا ماليًا أكبر كثيرًا.

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رمضان صبحي سيخوض مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي مباراته الأولى مع بيراميدز ضد النادي الأهلي، حين يلتقيا ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري، والجميع يسأل .. هل سيُسجل في مرمى ناديه السابق؟

تاريخ الأهلي يزدحم باللاعبين الذين رحلوا عنه وسجلوا ضده فيما بعد، بعضهم من أساطير النادي الكبار وبعضهم مر مرور الكرام، نستعرض أبرزهم في السطور التالية:

حسام حسن الذي ارتدى قميص الزمالك بعد مسيرة عظيمة بالقميص الأحمر، وقد سجل في أول مباراة ضد الأهلي وقاد فريقه للفوز 3-1 موسم 2000-2001.

جمال عبد الحميد الذي ارتبط اسمه بالريمونتادا الخالدة ضد الزمالك في كأس مصر 1978 انتقل هو الآخر للفريق الأبيض وتألق معه وسجل ضد الأهلي 4 أهداف.

الموهوب علاء ميهوب ترك الأهلي وارتدى قميص الأولمبي بعد مسيرة مذهلة مع الأحمر، وقد سجل هدفًا خلال مباراة الفريقين في الدوري المصري عام 1991.

عبد الكريم صقر نجم الأهلي في الثلاثينات الذي وقع للزمالك في صفقة وُصفت أنها صفقة القرن الـ19، سجل 9 أهداف مع الزمالك في مرمى الأهلي وهو الهداف التاريخي لمباريات ديرب القاهرة بـ19 هدفًا 10 منهم بالقميص الأحمر.

مصطفى كامل طه لعب للزمالك أولًا ثم انتقل للأهلي وبعدها عاد لفريقه السابق، سجل في ولايته الثانية مع الأبيض أهدافًا مؤثرة ضد الأحمر.

شادي محمد القائد الأكثر تتويجًا بالبطولات مع الأهلي نجح في الوصول إلى مرماه بعدما انتقل إلى الإسماعيلي، وكان ذلك خلال مباراة فوز الدراويش بثلاثية موسم 2010-2011.

محمد فضل أحد مهاجمي الأهلي المميزين نجح في التسجيل ضده بعدما ارتدى قميص الإسماعيلي، سجل خلال مباراتي موسم 2006-2007.

الأهلي هزم الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 4-2 عام 2013 في الجونة، وقد شهد اللقاء إحراز لاعبه السابق أحمد حسن أحد هدفي الزمالك ضده.

فسخ الأهلي عقد حسين ياسر المحمدي بالتراضي في يناير 2010 بعدما انضم له صيف 2008، وقد لعب بعدها مباشرة للزمالك ونجح في إحراز هدفين ضد فريقه السابق أحدهما في الدوري في مباراة التعادل الشهيرة 3-3 والثاني في الكأس.

آخر من سجل ضد الأهلي من لاعبيه السابقين هما ثنائي بيراميدز الحالي، محمد فاروق وعبد الله السعيد، والأخير نجح في التسجيل في أول مباراة لعبها ضد فريقه السابق بعد انضمامه لبيراميدز قادمًا من الأهلي السعودي.

رمضان صبحي هو هداف فريقه حاليًا برصيد 4 أهداف ويعيش أيامًا سعيدة معه رغم تراجع النتائج والضغوطات الهائلة، وسيرغب بالتأكيد في التسجيل ضد الأهلي ومساعدة بيراميدز على الفوز والانطلاق من جديد نحو المنافسة الجادة على لقب الدوري المصري.

اللاعب لديه كل الإمكانيات ليصل لمرمى محمد الشناوي، ويبقى السؤال المهم في حال نجح في التسجيل .. هل سيختار طريق حسام حسن أم علاء ميهوب؟

حسام حسن سجل ضد الأهلي مع الزمالك واحتفل بهدفه أمام الجماهير الحمراء في مشهد لم يُحذف أبدًا من الذاكرة الأهلاوية، أحرز هدفين قاد بهما الفريق الأبيض للفوز عام 2000 بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

مشهد آخر لم يحذف هو بكاء علاء ميهوب حين سجل ضد الأهلي مع الأولمبي عام 1991، إذ بكى وغادر الملعب رافضًا استكمال اللقاء إلا أنه عاد بعد لحظات وبقي لـ10 دقائق ثم غادر.